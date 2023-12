Ekspresowe krokiety bez smażenia naleśników. Mój sprytny brat robi je dwa razy szybciej

Krokiety to jedna z potraw, która kojarzy się nam ze świętami Bożego Narodzenia. Przyrządza się je najczęściej z kapustą i grzybami, jednak w wielu domach są podawane też po prostu z podsmażonymi pieczarkami i cebulą. Doskonale komponują się ze smakiem barszczu czerwonego. Jedyną wadą tej potrawy jest to, że jej zrobienie jest dość czasochłonne. Wynika to z faktu, że najpierw trzeba usmażyć sporą ilość naleśników. Jest jednak banalnie prosty patent, żeby zmniejszyć ilość pracy.

Jak zrobić krokiety bez smażenia naleśników? Prosty patent

Smażenie naleśników na krokiety to dopiero początek robienia tej potrawy, a już sama ta czynność potrafili skutecznie zmęczyć, zwłaszcza w nawale świątecznych obowiązków. Jeśli zdarzało się wam rezygnować z przygotowywania krokietów na święta właśnie przez konieczność smażenia naleśników – koniecznie wykorzystajcie ten sprytny trik.

Polega on na zastąpieniu tradycyjnych naleśników kwadratowymi waflami (takimi jak do pischingera), które dostaniecie w niemal każdym sklepie. W ten sposób unikniecie żmudnego stania przy patelni przez długi czas. Wafli nie trzeba wcześniej w żaden specjalny sposób obrabiać – wystarczy, że nadziejecie je ciepłym farszem, następnie odpowiednio zawiniecie, obtoczycie w jajku i bułce tartej i usmażycie. Nie martwicie się też o to, że takie wafle są twarde – pod wpływem ciepłego farszu staną się one miękkie, dzięki czemu bez problemu je zrolujecie w taki sposób, by powstały krokiety. Po nałożeniu farszu warto więc odstawić wafle na kilka minut – w tym czasie odpowiednio zmiękną.

Jak uformować ekspresowe krokiety z wafli?

Przede wszystkim bardzo ważne jest to, by nadziewanie wafli zacząć od brzegów – w ten sposób farsz odpowiednio je namoczy. Należy zawijać je też dosyć ciasno, jednak bez dociskania ich „na siłę”, ponieważ wtedy wafle mogą popękać. Podczas robienia tych ekspresowych krokietów musicie być bardzo delikatni i precyzyjni. Pośpiech będzie złym doradcą, ponieważ takie krokiety należy zawijać naprawdę bardzo dokładnie. Im warstwa farszu będzie cieńsza, tym lepiej. Jest wtedy mniejsze ryzyko, że takie krokiety rozpadną się na patelni podczas smażenia.

Gdy zawiniecie już rulon – podzielcie go nożem na kilka mniejszych kawałków, a następnie obtoczcie i usmażcie. Po usmażeniu warto przełożyć je na ręcznik papierowy, który wchłonie nieco tłuszczu. Jeśli jesteście fanami klasycznych krokietów z naleśnikami, a powyższy patent chcecie traktować tylko jako „opcję awaryjną” – sprawdźcie, jak zrobić idealne ciasto na krokiety.

