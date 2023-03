Czy pieczarki można mrozić? Sprawdź, jak przechowywać pieczarki

Kiedy kupujesz pieczarki, to po przyniesieniu do domu koniecznie wyjmij je z foliowego opakowania. Pieczarki można włożyć do lodówki (najlepiej przełożyć je do szklanego pojemnika), ale dobrym sposobem jest także przełożenie ich do papierowej torebki. WAŻNE: pieczarki należy umyć dopiero przed bezpośrednim użyciem, przechowywanie umytych wcześniej, świeżych pieczarek sprawi, że zaczną szybciej się psuć i mogą spleśnieć.

Czy można zamrozić pieczarki?

Pieczarki, tak jak większość innych grzybów, można mrozić. Pieczarki przed mrożeniem trzeba umyć i dobrze osuszyć (bardzo często do potraw dodaje się nierozmrożone pieczarki – np. kładzie się mrożone plasterki na pizzy – dlatego powinny być oczyszczone i umyte przed włożeniem do zamrażarki). Można je mrozić w całości, ale lepiej pokroić na plastry lub mniejsze kawałki. Można także mrozić tarte pieczarki. Mrożone pieczarki najlepiej przechowywać w szczelnych pojemnikach lub woreczkach. Mrożone grzyby można przechowywać 9-12 miesięcy.

Czy można mrozić potrawy z pieczarkami?

Można także mrozić gotowe potrawy z dodatkiem pieczarek. To na przykład pierogi albo krokiety z pieczarkami. Można także zamrozić zupę pieczarkową (również pieczarkową zupę krem). Trzeba jednak pamiętać, że gotowe potrawy nie powinny zbyt długo leżeć w zamrażarce. Zwykle przechowuje się je nie dłużej, niż 3 miesiące.

Jak wykorzystać mrożone pieczarki?

Mrożone pieczarki można wykorzystać jako dodatek do wielu dań. Można je ułożyć na pizzy, zapiekankach, zrobić z nich sos grzybowy, zupę pieczarkową, dodać do pieczeni, pasztetów i różnego rodzaju farszów (do pierogów, krokietów czy mięsa).

