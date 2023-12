Robię idealne ciasto na krokiety. Przepis zdradziła mi znajoma zawodowa kucharka

Idealne ciasto na krokiety powinno być przede wszystkim elastyczne i chrupiące na brzegach. Nie może się rwać podczas zawijania. Trzeba też zadbać o to, by nie było gumowate. Jak osiągnąć te wszystkie cele? Koleżanka zdradziła mi, że wystarczy dodać do ciasta dwa proste składniki.

Sekret idealnego ciasta na krokiety

Tradycyjne ciasto na naleśniki zawiera mąkę pszenną, wodę, cukier, mleko, jajka, szczyptę soli oraz niewielką ilość oleju roślinnego. Spora część osób, by uzyskać puszyste i mięciutkie krokiety zamienia zwykłą wodę na gazowaną. Znajoma zdradziła mi jednak dużo lepszy patent. Sekret tkwi nie w nasyceniu wody dwutlenkiem węgla, ale w jej temperaturze.

Co zatem powinno mieć w swoim składzie idealne ciasto na krokiety? Przygotujcie:

2 szklanki mąki,

2 szklanki mleka,

4 jajka,

łyżkę cukru,

4 łyżki oleju roślinnego,

szklankę wrzątku,

szklankę skrobi,

szczyptę soli.

Przyrządzanie naleśników zacznijcie od roztrzepania jajek z cukrem i solą. Do powstałej masy dodajcie mleko i olej. Nie przerywajcie mieszania. Następnie wrzućcie do miski skrobię i wlejcie wrzątek. Połączcie ze sobą wszystkie składniki. Nie zapomnijcie o mące. Całość jeszcze raz wymieszajcie (by pozbyć się wszystkich grudek) i odstawcie ciasto do lodówki na 30 minut. Przykryjcie miskę lnianą ściereczką lub owińcie naczynie folią. Dzięki temu zapachy z chłodziarki nie przedostaną się do masy naleśnikowej, a ciasto „odpocznie” i nabierze odpowiedniej konsystencji.

W międzyczasie rozgrzejcie patelnię i wysmarujcie niewielką ilością oleju. Najlepiej wybrać naczynie z nieprzywierającą powłoką. Następnie wyjmijcie ciasto z lodówki, przemieszajcie je i zacznijcie smażyć. Gotowe placuszki są dość uniwersalne. Można zrobić z nich krokiety albo zwyczajne naleśniki wypełnione twarożkiem albo innym słodkim farszem.

Jak zrobić idealne ciasto na krokiety? Przydatne wskazówki

Ciasto na krokiety powinno mieć gęstą, ale lejącą konsystencję. Jeśli jest zbyt rzadkie, dodajcie do niego więcej mąki. Jeśli natomiast wyda wam się zbyt gęste, sięgnijcie po mleko lub wodę. Pamiętajcie, by nie smażyć naleśników na największym ogniu. Wybierzcie palnik o średniej mocy. Przygotowywanie placków zajmie nieco więcej czasu, ale zmniejszycie ryzyko przypalenia ciasta. Zadbajcie o dobrą jakość składników. Przed wbiciem jajek do ciasta, upewnijcie się, że są świeże. Dzięki temu unikniecie przykrych niespodzianek i nie zmarnujecie czasu. Jeden zepsuty składnik może zniweczyć cały wysiłek włożony w przygotowanie dania.

Nie zapomnijcie o jeszcze jednej ważnej kwestii – masę na naleśniki możecie przygotować sobie wcześniej (maksymalnie do dwóch dni). Dzięki temu zaoszczędzicie co najmniej godzinę podczas przygotowań do wigilijnej kolacji. A jak wiadomo, wtedy liczy się każda sekunda.

