To najgorsze błędy podczas robienia barszczu czerwonego. Moja babcia przygotowała mi całą listę

Barszcz czerwony to kluczowy element wigilijnego stołu w wielu polskich domach. Nieodzownie kojarzy nam się z niepowtarzalnym klimatem świąt Bożego Narodzenia. Charakteryzuje go głęboki, intensywny kolor i bogaty smak. Serwuje się go zazwyczaj z uszkami lub krokietami, ale też pasztecikami wigilijnymi.

Jakich błędów nie popełniać podczas robienia barszczu czerwonego?

Jednym z dość popularnych błędów podczas przygotowywania barszczu czerwonego jest jego nieodpowiednie gotowanie. Żeby wasz barszcz nie nabrał brzydkiego, brązowego koloru, musicie uważać, by nie robić tego zbyt długo, a także w zbyt wysokiej temperaturze. Barszcz czerwony, żeby uzyskać świetny smak i naprawdę piękny kolor, powinien być gotowany na możliwie jak najmniejszym ogniu (podobnie jak w przypadku rosołu) i jedynie sobie „pyrkać”. Zazwyczaj barszcz czerwony gotuje się przez 1-2 godziny, jednak czas ten może się różnić w zależności od indywidualnych upodobań. Zbyt długie gotowanie barszczu może spowodować, że będzie on gorzki, a jego kolor wyblaknie.

Kolejnym błędem jest zła kolejność dodawania zakwasu buraczanego. Należy dolać go dopiero po skończonym gotowaniu zupy. Zapamiętajcie, że po dodaniu zakwasu do barszczu nie należy go już gotować. Poza dodatkiem zakwasu, ważne są też buraki, które nadadzą zupie mnóstwo koloru i wspaniałego smaku. Wiele osób myśli, że jeśli został dodany zakwas, to spokojnie można zrezygnować już z buraków. Nie warto tego robić, ponieważ już kilka sztuk tego warzywa może naprawdę odmienić smak zupy.

Czego jeszcze unikać przygotowując barszcz czerwony?

Powszechnym błędem podczas przygotowywania barszczu czerwonego jest też brak „podkładu”, czyli bulionu. To właśnie odpowiednio przygotowany wywar jest podstawą smaku tej zupy. Niezależnie od tego, czy jest postny, czy mięsny – należy o nim pamiętać.

Szalenie istotne jest także dodanie odpowiednich przypraw. Nie powinno więc zabraknąć czosnku, majeranku, czarnego pieprzu. Niektórzy wrzucają też listek laurowy i ziele angielskie, jednak są to dość intensywne przyprawy, które mogą nieco stłumić smak samego barszczu czerwonego.

Jak ugotować pyszny barszcz czerwony? Porady

O czym jeszcze należy pamiętać podczas gotowania barszczu czerwonego? Najlepiej jest go przygotować dzień przed podaniem – dzięki temu jego smak będzie jeszcze bardziej wyrazisty, a kolor piękniejszy. Żeby barszcz nabrał jeszcze ładniejszego koloru – pod koniec gotowania możecie dodać do niego jednego surowego buraka.

Przed dodaniem buraków do barszczu możecie je także zapiec – będą dzięki temu jeszcze słodsze i nadadzą zupie dodatkowego aromatu. Sprawdźcie też, co zrobić, żeby barszcz czerwony nie wyszedł gorzki. Warto poznać również cztery kulinarne triki na udany barszcz czerwony.

