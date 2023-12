Co jeść po świętach, by odciążyć układ pokarmowy i poczuć się lepiej?

Przejedzenie to częsta zmora podczas Bożego Narodzenia. Niejednokrotnie z jego skutkami borykamy się jeszcze długo po świętach. Nudności, zaparcia, wzdęcia, uczucie pełności i ciężkości nierzadko utrudniają nam funkcjonowanie oraz wykonywanie codziennych obowiązków. Jak się z tym uporać i dojść do siebie? Warto zacząć od wprowadzenia pewnych modyfikacji w diecie.

Jak odciążyć żołądek po przejedzeniu?

Zrezygnuj z obfitych posiłków. Jedz mniejsze porcje, ale częściej (średnio co trzy lub cztery godziny). Zmodyfikuj też sposób przyrządzania potraw. Zamiast smażyć i piec, gotuj posiłki na parze. Unikaj „pustych kalorii”, czyli tak zwanego śmieciowego jedzenia i dań typu fast food. Wysoce przetworzone produkty zawierają duże ilości tłuszczu i cukrów prostych, a także barwników oraz konserwantów, które obciążają układ pokarmowy. Co więcej, ich spożywanie sprzyja przybieraniu na wadze i występowaniu przykrych dolegliwości gastrycznych, na przykład zgagi, wzdęć, nudności czy zaparć. Wyeliminuj z diety następujące artykuły spożywcze:

kiełbasy, parówki i pasztety,

sery żółte, pleśniowe i topione,

czerwone mięso (wołowe, wieprzowe itp.),

margarynę,

wyroby cukiernicze,

słodycze (batoniki, cukierki etc.) oraz słone przekąski (chipsy, prażynki, prażone orzeszki),

śmietanę,

majonez,

ketchup,

pieprz,

ocet,

musztardę,

sól

paprykę (zarówno ostrą, jak i słodką).

kapustę,

cebulę,

szczypiorek,

ogórki,

rzodkiewki,

kukurydzę,

suszone owoce,

orzechy,

alkohol,

napoje gazowane,

grzyby.

Czym zastąpić wymienione wyżej produkty? Sięgnij po chudy twaróg, jajka na miękko, drobne kasze i makarony, ryż, świeże warzywa i owoce bez skórek i pestek (najlepiej w formie przetartej lub gotowanej, a także drobiowe wędliny i chude ryby. Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, wybierz miód, naturalne kompoty i soki. Pij kefir i maślankę, a także czarną herbatę, niezbyt mocną kawę bez cukru i innych dodatków, takich jak syropy czy sztuczne słodziki. Możesz też przygotowywać różnego rodzaju napary na bazie ziół, na przykład rumianku albo melisy. Doprawiaj potrawy tymiankiem, bazylią, kminkiem, majerankiem, sokiem z cytryny. Wykorzystuj niewielkie ilości tłuszczu (masła, oliwy z oliwek i oleju roślinnego).

Ile czasu potrzebuje organizm, by wrócić do równowagi po przejedzeniu?

„Dojście do siebie” po świątecznym obżarstwie to kwestia bardzo indywidualna. Jedni potrzebują kilku dni, by wrócić do formy, a inni paru tygodni. Wszystko zależy od wieku, stanu zdrowia, kondycji fizycznej oraz tego, jak bardzo przejedliśmy się w Wigilię i Boże Narodzenie. Im więcej, dietetycznych „grzeszków” popełniliśmy we wskazanym czasie, tym dłużej będziemy odzyskiwać równowagę. Ważne, by zachować umiar, jeśli chodzi o ilość przyjmowanych kalorii i zwracać uwagę na jakość spożywanych posiłków. Należy jednocześnie podkreślić, że stosowanie poświątecznych głodówek to bardzo zły pomysł. Tego typu praktyki zaburzają funkcjonowanie organizmu i przynoszą efekt odwrotny od zamierzonego – zamiast poprawiać samopoczucie, pogarszają je. Jeśli chcesz się na nie zdecydować, najpierw skonsultuj się z lekarzem i dietetykiem.

