Te produkty to puste kalorie. Podczas odchudzania wystrzegajcie się ich jak ognia

„Puste kalorie” to określenie używane w odniesieniu do pokarmów o wysokiej zawartości kalorii, ale niskiej lub żadnej wartości odżywczej. To produkty, które dostarczają energii, ale nie zawierają istotnych składników odżywczych, takich jak witaminy, minerały, błonnik czy zdrowe tłuszcze. Słodycze, przetworzone produkty spożywcze, napoje gazowane czy fast foody często są pełne pustych kalorii. Spożywanie ich może przyczyniać się do nadwagi i problemów zdrowotnych.

Jakie produkty to „puste kalorie”? Unikajcie ich

Puste kalorie często znajdują się w produktach, które potocznie są określane jako „śmieciowe jedzenie”. Jeśli stanowią one główną część naszego jadłospisu – możemy borykać się z nadwagą. Wtedy niezbędna jest zmiana nawyków żywieniowych. Istnieje wiele produktów, których jedyną zaletą jest to, że są smaczne. Ogromną wadą jest jednak to, że posiadają dużo kalorii z uwagi na zawartość cukrów i tłuszczów. Są więc poważną przeszkodą w trakcie procesu odchudzania.

Puste kalorie często pojawiają się w:



napojach słodzonych (napoje gazowane, energetyzujące i soki owocowe zawierające dużo cukru),

słodyczach (cukierkach, batonikach, żelkach, ciasteczkach, różnego rodzaju wyrobach cukierniczych) – to przekąski, które mają dużo cukru, tłuszczu i niewiele składników odżywczych,

białym pieczywie i przetworzonej mące – posiadają wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, że dostarczają szybko energię, ale są ubogie w składniki odżywcze,

pizzy i innych tego typu fast foodach,

margarynie,

lodach,

różnych przekąskach typu „snack” (solone orzeszki, prażynki, paluszki, chipsy) – często są bogate w tłuszcze trans i nasycone, sól oraz sztuczne dodatki smakowe,

kiełbaskach, bekonie, żeberkach,

alkoholu (wino, likiery, piwo),

słodzonych produktach mlecznych – niektóre jogurty, sery i desery mleczne, które są obfite w cukier i tłuszcze.

Produkty zawierające puste kalorie są zazwyczaj wysoko przetworzone i mają niewiele wartości odżywczych. Jeśli będziecie świadomie i rozsądnie wybierać produkty, które jecie w ciągu dnia, możecie zminimalizować dostarczanie do organizmu „pustych kalorii”. Sprawdźcie też, jak oszukać głód podczas odchudzania.

Czym grozi spożywanie „pustych kalorii”?

Spożywanie pustych kalorii, poza zwiększeniem masy ciała, skutkuje też zaburzonym trawieniem – między innymi:



To jednak nie wszystko – odżywianie polegające głównie na przyjmowaniu produktów zawierających „puste kalorie” może prowadzić również do:

przyspieszenia starzenia się organizmu,

senności i apatii,

zaburzeń koncentracji,

bólów głowy,

drażliwości,

pogorszenia kondycji skóry, włosów i paznokci,

osłabienia odporności,

zwiększonego ryzyka choroby wieńcowej.

Czym zastąpić produkty zawierające „puste kalorie”?

Wskazane jest wybieranie produktów, które dostarczą nie tylko energii, ale również wartości odżywczych, takich jak witaminy, minerały, błonnik, białko i zdrowe tłuszcze. Takie podejście sprawi, że proces odchudzania będzie znacznie prostszy i bardziej efektywny. Warto też wiedzieć, jak „podkręcić metabolizm” podczas odchudzania.

Jak zastąpić produkty zawierające puste kalorie:



Napoje słodzone: zamiast gazowanych napojów czy słodkich soków można wybierać wodę, herbatę ziołową lub wodę smakową z dodatkiem owoców i ziół.

Słodycze: zamiast słodyczy pełnych cukru i tłuszczu, warto sięgnąć po owoce, które dostarczą naturalnej słodyczy i witamin. Można także wybierać gorzką czekoladę o wysokiej zawartości kakao.

Fast foody: można samodzielnie przygotowywać zdrowsze wersje fast foodów w domu, używając chudego mięsa, świeżych warzyw i ograniczając ilość soli oraz tłuszczu. Warto również unikać frytek i zamienić je na pieczone lub gotowane warzywa.

Chipsy i przekąski typu „snack”: postawcie na orzechy, suszone owoce, chipsy z warzyw (np. marchewki, selera) lub chrupiące, prażone nasiona.

Biały chleb i produkty piekarnicze: zamiast białego chleba, warto sięgać po pełnoziarniste produkty z ziarnami, które dostarczą więcej błonnika i składników odżywczych.

Słodzone produkty mleczne: wybierajcie naturalne jogurty greckie, które są bogate w białko i zawierają mało cukru.

