Dokucza ci poświąteczna zgaga? Zobacz, co pić, by sobie z nią poradzić

Mianem zgagi określamy piekący ból w klatce piersiowej i przełyku (a niekiedy również gardle). Ten dyskomfort powstaje, gdy zwieracz przełyku nie funkcjonuje prawidłowo i treść pokarmowa cofa się z żołądka do przełyku, podrażniając błonę śluzową gardła. Towarzyszą mu różne inne objawy, na przykład kwaśny posmak w ustach, nieświeży oddech, czkawka czy nudności. W zniwelowaniu wskazanych dolegliwości pomóc może lekkostrawna dieta, a także odpowiednie płyny.

Co pić na zgagę?

Twoim sprzymierzeńcem w walce ze zgagą jest woda. Oczyszcza przełyk z kwasu żołądkowego. Najlepiej sprawdza się ta bez dodatku dwutlenku węgla. Gaz zwiększa ciśnienie w żołądku i rozciąga go, co zaburza pracę dolnego zwieracza przełyku i sprzyja „cofaniu się” treści pokarmowych trawionych w żołądku. W tym przypadku duże znaczenie ma również temperatura płynu. Zimne i gorące napoje drażnią ściany przełyku i zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia przykrych dolegliwości. Jeśli chcesz się pozbyć objawów zgagi, możesz również wzbogacić swój jadłospis o pozycje, takie jak:

mleko, kefir lub maślanka – zawierają białko i wapń, które neutralizują kwasy trawienne, a jednocześnie wspierają pracę zwieracza przełyku (jego dysfunkcja jest jedną z głównych przyczyn zgagi),

woda z sodą oczyszczoną (wystarczy pół łyżeczki sody spożywczej na 250 ml płynu) – napój ten zmniejsza wysokie pH w żołądku, a w konsekwencji redukuje uczucie pieczenia (uwaga: napoju powinny unikać kobiety w ciąży),

napar z siemienia lnianego – ziarenka siemienia w kontakcie z wodą wydzielają śluz, który powleka przełyk i tworzy warstwę ochronną (tym samym łagodzi podrażnienia wywołane przez zgagę),

napar z kminku – by go przygotować, należy rozetrzeć łyżeczkę nasion w moździerzu, zalać je gorącą (ale nie wrzącą) wodą, a po piętnastu minutach odcedzić i wypić (związki zawarte w napoju korzystnie wpływają na pracę układu pokarmowego i niwelują piekący ból w gardle),

napar z imbiru – łyżeczkę startego korzenia trzeba zalać gorącą wodą, zaparzyć pod przykryciem, a po przestygnięciu i odcedzeniu wypić napój (pomoże w pozbyciu się uciążliwych dolegliwości związanych z zarzucaniem treści pokarmowych),

herbatka z melisy – działa uspokajająco, dzięki czemu może redukować objawy zgagi (zwłaszcza jeśli u podłoża problemu leży stres i nadmierne napięcie),

wyciąg z lukrecji – wzmacnia błonę śluzową przełyku, a w rezultacie zmniejsza ryzyko wystąpienia podrażnień spowodowanych przez kwasy żołądkowe (zalej pół łyżeczki sproszkowanego korzenia wodą, gotuj całość przez 10 minut, odcedź miksturę, poczekaj aż nieco przestygnie i wypij),

sok z surowych ziemniaków – reguluje wydzielanie kwasów żołądkowych i zmniejsza stany zapalne oraz podrażnienia w układzie pokarmowym, a tym samym pomaga w uporaniu się z pieczeniem w przełyku (by zrobić napój, trzeba obrać warzywa, zetrzeć je na tarce i wycisnąć płyn z powstałej papki).

Jakie są inne sposoby na zwalczenie przykrych objawów zgagi? Zrób napar na bazie szałwii, ziaren kopru włoskiego, rumianku lub prawoślazu lekarskiego. Zalej jedną łyżeczkę składnika gorącą wodą i zaparzaj pod przykryciem przez 10-15 minut. Gotowy napar przecedź i pij lekko przestudzoną (ale nie zimną) miksturę.

Czy domowe sposoby na zgagę zawsze są skuteczne?

Napoje na zgagę działają, ale przynoszą doraźny efekt. Jeśli problem często nawraca albo trwa dłużej niż kilka dni i nie ma żadnej wyraźnej przyczyny, należy skonsultować go z lekarzem pierwszego kontaktu. Pieczenie w przełyku może być bowiem objawem choroby i nie wolno go lekceważyć. Trzeba przy tym pamiętać o jeszcze jednej istotnej kwestii – napary na bazie ziół i przypraw, a także soki z warzyw wypijane w zbyt dużych ilościach wywierają negatywny wpływ na organizm. Dlatego nie warto z nimi przesadzać. Jedna filiżanka płynu powinna wystarczyć, by zniwelować przykre dolegliwości związane ze zgagą po przejedzeniu.

Czego nie jeść i nie pić przy zgadze?

Jeśli dokucza ci pieczenie w gardle lub przełyku, unikaj tłustych i smażonych potraw. Zrezygnuj też z picia mocnej kawy czy herbaty. Unikaj ostrych przypraw (na przykład chili). Wyeliminuj z jadłospisu alkohole oraz owoce cytrusowe. Związki w nich zawarte wzmagają produkcję soków trawiennych w żołądku. W rezultacie mogą więc przyczyniać się do nasilenia objawów zgagi. Zanim włączysz do swojej diety napoje niwelujące wskazaną dolegliwość, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i sprawdź, czy nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

