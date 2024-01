Dodaję do surówki z marchewki nietypowy składnik. Wszyscy łapią się za głowę, ale efekt ich zachwyca

Do klasycznej surówki z marchewki zwykle dodaje się jabłko i sok z cytryny. Ja wzbogacam ją jeszcze jednym składnikiem. Nie musicie się obawiać. Nie chodzi o żadną egzotyczną przyprawę. To łatwo dostępny produkt, który z pewnością spora część z was ma w swojej kuchni. Choć kojarzy się głównie z ciastami, to można śmiało wykorzystać go również podczas przygotowywania surówki.

Jak podkręcić smak surówki z marchewki?

Smak surówki z marchewki można podkręcić za pomocą rodzynek. Pamiętajcie jednak, by wcześniej namoczyć je w wodzie (wystarczy robić to przez pół godziny). Dzięki temu będą miękkie i lekkie. Połączenie marchewki z suszonymi winogronami sprawia, że surówka zyskuje ciekawą „teksturę” i więcej naturalnej słodyczy. Jednocześnie zostaje wzbogacona o dodatkową porcję błonnika (zarówno marchewki, jak i rodzynki mają go w swoim składzie). To dobra informacja dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Ten składnik pokarmowy wpływa bowiem pozytywnie na pracę jelit. Usprawnia ich perystaltykę. W rezultacie przyśpiesza przemianę materii, a spalanie kalorii następuje szybciej. Co więcej, przedłuża uczucie sytości po posiłku. Zapobiega to więc podjadaniu i sięganiu po różne niezdrowe przekąski, na przykład chipsy czy słodkie batony. Łagodzi też wzdęcia i inne dolegliwości gastryczne.

Nie zapominajcie jednak o pewnej bardzo istotnej kwestii – z ilością błonnika nie należy przesadzać. Spożywanie zbyt dużych ilości tego składnika przynosi skutek odwrotny od zamierzonego i zamiast pomóc, to szkodzi. Dlatego zachowajcie umiar. Już niewielka ilość rodzynek wystarczy, by surówka zyskała inny smak (5 gramów rodzynek na 250 gramów startej marchwi).

Inne patenty na wzbogacenie surówki z marchewki

Zachęcam was do eksperymentowania z przepisem na surówkę z marchewki. Możecie do niej dodać nie tylko rodzynki, ale także pokrojonego w kostkę pora lub ananasa z puszki. Tradycyjną wersję tej przekąski świetnie wzbogaci również sos jogurtowo-ananasowy. Jak go przygotować? Wystarczy połączyć naturalny jogurt z majonezem i syropem z ananasa. Proporcje poszczególnych składników zależą od indywidualnych preferencji.

Czytaj też:

Co zrobić, żeby fasolka po bretońsku miała idealną konsystencję? Mój tata stosuje tylko ten patentCzytaj też:

Przepis na surówkę z buraków i marchewki. Dwa dodatki sprawią, że będzie wyjątkowa