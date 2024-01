Co zrobić, żeby fasolka po bretońsku miała idealną konsystencję? Mój tata stosuje tylko ten patent

Podstawowym składnikiem fasolki po bretońsku jest oczywiście fasola. Do tego dodaje się też kiełbasę, cebulę, czosnek, pomidory i aromatyczne przyprawy. To danie jest idealnym wyborem w chłodniejsze dni, ponieważ jest nie tylko smaczne, ale także rozgrzewające i pożywne. Jeśli jesteście miłośnikami tej potrawy i często pojawia się ona na waszym stole – warto znać kilka trików, dzięki którym stanie się jeszcze smaczniejsza. Jeśli macie ochotę na małe urozmaicenie – spróbujcie fasolki po bretońsku w wersji wege.

Jak zagęścić fasolkę po bretońsku? Szybki trik

Zdarza się, że fasolka po bretońsku wychodzi naprawdę smaczna, jednak zbyt rzadka, co może skutecznie zniechęcić do jej jedzenia. Im fasolka po bretońsku jest gęstsza – tym będzie smaczniejsza. Wiele osób dodaje do tej potrawy w tym celu mąkę, jednak nie jest to najlepsza metoda.

Istnieje za to sposób, dzięki któremu szybko i bez trudu zagęścicie to danie. Co więcej, będzie ono nie tylko pyszne, ale też zdrowsze. Wystarczy, że użyjecie do tego samej fasoli. Część ugotowanej fasoli musicie przełożyć do moździerza lub blendera i dokładnie ją zmielić. Gdy fasola stanie się już gęstą masą – przełóżcie ją do gotowej fasolki po bretońsku. Danie nabierze wtedy wspaniałej konsystencji i będzie idealnie kremowe.

Inne sposoby na gęstą fasolkę po bretońsku

Istnieją jeszcze inne triki, dzięki którym to danie będzie idealnie gęste. Jednym z nich jest dodanie koncentratu pomidorowego. Jeśli zdecydujecie się na zastosowanie tej właśnie metody – postawcie wtedy też na większą ilość przypraw, soli, a także cukru – w ten sposób „zagłuszycie” dość kwaśny smak przetworzonych pomidorów.

Kolejnym patentem jest ugotowanie warzyw takich jak marchewka, seler czy cukinia. Pod wpływem temperatury rozpadną się w garnku, a w konsekwencji zagęszczą sos, ale nadadzą mu także jeszcze lepszego smaku. Przed przygotowaniem fasolki po bretońsku musicie pamiętać o namoczeniu fasoli – możecie to robić przez 2-3 godziny lub przez całą noc.

Jakie przyprawy dodać do fasolki po bretońsku?

Żeby wasza potrawa była cudowanie aromatyczna – zadbajcie o dodanie do niej odpowiednich przypraw. To właśnie między innymi w nich tkwi „magia” tego dania i odpowiadają one za jego wspaniały aromat. Poza klasycznymi składnikami takimi jak sól i pieprz, warto dorzucić również majeranek i kminek. Dwie ostatnie przyprawy nie tylko nadadzą fasolce po bretońsku wspaniałego smaku, ale też ułatwią jej trawienie. Do fasolki po bretońsku pasuje również:



mielona papryka,

liść laurowy,

ziele angielskie.

