Wszystkie owoce do lodówki? Też popełniałam ten błąd. Szybko się psuły, a ja marnowałam pieniądze

Jedzenie owoców przynosi liczne korzyści dla zdrowia – wie o tym każdy z nas. Owoce są bogate w witaminy, minerały oraz przeciwutleniacze, przez co wspierają prawidłowe funkcjonowanie całego naszego organizmu. Ich regularne spożywanie może pomóc w utrzymaniu prawidłowej wagi, a dzięki wysokiej zawartości błonnika – poprawić również trawienie. Dodatkowo owocowa dieta może przyczynić się do poprawy kondycji skóry i ogólnego samopoczucia. Dlatego warto regularnie sięgać po owoce, aby zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Trzeba jednak pamiętać też o tym, by odpowiednio je przechowywać – wtedy nie będą psuły się zbyt szybko.

Jakich owoców lepiej nie trzymać w lodówce

Nie wszystkie owoce powinniśmy przechowywać w lodówce. Wiele osób popełnia ten powszechny błąd i po zakupach wrzuca je od razu właśnie tam. W konsekwencji niektóre z nich mogą stracić smak, teksturę, ale i wartości odżywcze. Przykładem takich owoców, które powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej, są banany – wynika to z faktu, że w niskich temperaturach ich skórka staje się brązowa. Sprawdźcie też, co zrobić, żeby banany szybko nie ściemniały. Zasada przechowywania niektórych owoców poza lodówką dotyczy również awokado, które dojrzewa lepiej gdy leży po prostu na kuchennej szafce. Gdy jest twarde, możecie przechowywać je w lodówce, ale gdy staje się już miękkie – lepiej jest trzymać je w temperaturze pokojowej.

Zasada, że nie wszystkie owoce powinny być przechowywane w lodówce dotyczy nie tylko bananów i awokado. Również mandarynki lepiej jest trzymać w temperaturze pokojowej – w przeciwnym razie, gdy będą przechowywane w niskich temperaturach, stracą swój smak i aromat. Owoce, które nie leżą w lodówce najlepiej umieścić w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania kuchenki. Wszelkie owoce, które pochodzą z południowych krajów, uwielbiają wyższe temperatury, dlatego to właśnie na szafce kuchennej, a nie w lodówce powinno leżeć też mango i owoce cytrusowe. Koniecznie zapoznajcie się również z innymi pięcioma zasadami przechowywania owoców i warzyw.

Jak przechowywać owoce w lodówce?

Po zakupach od razu do lodówki powinniście z kolei schować czereśnie, jabłka, jagody, truskawki, a także winogrona. Z kolei owoce, które należy włożyć do lodówki, gdy dojrzeją to: śliwki, nektarynki, morele, kiwi, gruszki, brzoskwinie czy ananas.

Przypominamy również, że w przypadku przechowywania owoców (ale też warzyw) w lodówce, należy przestrzegać kilku istotnych zasad. Najlepiej jest trzymać je w miejscu, które jest do tego przeznaczone – aktualnie większość lodówek posiada specjalną szufladę do przechowywania tych właśnie produktów. Pamiętajcie również, że owoców nie powinno się kłaść blisko wędlin, ryb, mięsa czy nabiału. Co więcej, w takim miejscu nie może być wilgotno, dlatego warto na spód położyć ręczniki papierowe, które doskonale chłoną wilgoć, a w ten sposób zapobiegają również popsuciu się produktu.

