Ten napój z 3 składników pomaga w odchudzaniu, chroni też przed zawałem i miażdżycą

Picie różnego rodzaju napojów, w tym smoothie, może być częścią zdrowej diety podczas odchudzania. Smoothie z warzyw i owoców dostarczają do naszego organizmu cennych składników odżywczych, takich jak witaminy, minerały. Jednak ważne jest, aby wybierać składniki niskokaloryczne i unikać dodatku cukru. Odpowiednimi napojami podczas procesu odchudzania są również sfermentowane produkty mleczne, na przykład kefir. Możecie też sięgnąć po turecki napój, który nie tylko świetnie smakuje, ale pomoże wam też w walce z nadprogramowymi kilogramami.

Ajran pomoże w walce z dodatkowymi kilogramami

Ajran to tradycyjny napój mleczny popularny w krajach Bliskiego Wschodu, takich jak Turcja, Armenia i Iran. Jest to mieszanka jogurtu naturalnego, wody i soli. Całość jest miksowana, by uzyskać gładką konsystencję. Jest niskokaloryczny i bardzo orzeźwiający, przez co stanowi świetną alternatywę dla słodzonych napojów. Ajran dostarcza mało kalorii, ale jest bogaty w składniki odżywcze, takie jak białko i wapń, co pomaga w budowaniu i utrzymaniu masy mięśniowej podczas diety odchudzającej. Ajran wspiera również zdrowie jelit i pomaga regulować trawienie, co sprzyja utrzymaniu odpowiedniej wagi ciała. Ważne jest jednak, żeby unikać dodawania do niego na przykład cukru, by nadal zachować jego niską kaloryczność.

Dlaczego jeszcze warto pić ajran?

Ajran, tradycyjny napój mleczny popularny w kuchniach Bliskiego Wschodu, ma wiele korzystnych właściwości. Jest bogaty w probiotyki, które wspierają zdrowie jelit, zawiera też witaminę A i D, witaminy z grupy B, sód.

Napój ten składa się z wody, jogurtu greckiego i odrobiny soli. Jogurt grecki to najważniejszy składnik w tej miksturze. Ajran będzie odpowiedni w walce ze „złym cholesterolem”, który zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu. Wynika to z faktu, że napój ten zawiera składniki odżywcze takie jak wapń, potas i białko. Pamiętajcie jednak, że ważny jest też zdrowy styl życia i odpowiednia dieta. Co więcej, ajran obniża też ciśnienie krwi, wzmacnia również odporność, dlatego warto sięgać po niego także jesienią i zimą (a nie tylko w czasie upałów). Należy też pamiętać o tym, że witamina D i wapń są ważnym składnikiem dla prawidłowego działania układu kostnego.

Jak zrobić domowy ajran?

Taki ajran możecie dostać w restauracji, kupić w sklepie spożywczym, ale też bez trudu zrobić samemu domu. Ajran jest niezwykle prosty w przygotowaniu. Wystarczy, że 400 ml jogurtu typu greckiego lub bałkańskiego wymieszacie z 2 szklankami wody mineralnej i dodacie odrobinę soli. Całość zmiksujcie tak, by powstała aksamitna masa. Ajran możecie urozmaicać też innymi dodatkami, na przykład listkami mięty czy sokiem z limonki. Jeśli jesteście miłośnikami bananów, to możecie postawić też na inny koktajl na płaski brzuch. Również picie maślanki pomoże wam schudnąć.

