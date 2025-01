Czy nabiał naprawdę zaśluzowuje organizm? Eksperci ujawniają zaskakującą prawdę

Spożywanie nabiału jest uważane za zdrowy nawyk żywieniowy. W internecie natrafić jednak można na opinię, że ta grupa produktów przyczynia się do zaśluzawiania organizmu. Na czym ono polega i jakie są konsekwencję sięgania po mleko czy jogurty? Postanowiłam sprawdzić.

Czy nabiał powoduje zaśluzawianie organizmu?

Koncepcja zaśluzawiania ma korzenie w tradycyjnej medycynie chińskiej. Endokrynolożka Magdalena Jagiełło prowadzącą instagramowe konto @doktormagda w jednym ze swoich postów wyjaśnia, że pojęcie ma związek z podziałem ludzi na różne typy, m.in. typ „wilgotny”. Takie osoby powinny unikać spożycia produktów uznawanych za wilgotne, do których zalicza się nabiał. Mają one źle wpływać na narządy i meridiany, czyli kanały energetyczne, przez które przepływa siła życiowa – qi.

Efekty raczenia się niewłaściwym typem pokarmu są przeróżne – od bólów stawów, przez zmęczenie i problemy trawienne, po otyłość i grzybicę. Jeśli już czujesz, że wyjaśnienie aż tylu dolegliwości jedną teorią jest co najmniej wątpliwe, a zaśluzawianiem nie powinnaś się martwić, to masz rację. Nie ma naukowych dowodów na to, że w ludzkim organizmie może pojawiać się śluz w jakikolwiek sposób zakłócający jego prawidłowe działanie. Dlaczego więc wiele osób powiela te informacje?

Dietetyk o wpływie nabiału na zaśluzawianie

Odpowiedzi na pytanie o pewnego rodzaju popularność teorii – choć może powinnam napisać mitu – o zaśluzawianiu przez nabiał dostarcza dietetyk Damian Parol. Ekspert w artykule obalającym przekonania na temat mleka wspomina o ciekawym badaniu naukowym, w którym wykazano, że osoby wierzące w śluzotwórcze właściwości krowiego nabiału rzeczywiście doświadczały objawów wymienianych jako konsekwencje zgromadzenia nadmiaru wilgoci.

Było to jednak nic innego jak efekt nocebo, czyli zjawisko polegające na tym, że negatywne oczekiwania co do skuteczności leczenia prowadzą do pojawienia się lub nasilenia objawów, nawet jeśli zastosowany środek nie ma żadnych właściwości leczniczych. Mówiąc prościej – jeśli będziesz wystarczająco mocno przekonana, że nabiał cię zaśluzowi, po jego spożyciu zarejestrujesz u siebie objawy, które wcześniej wymieniłam jako tożsame z zaśluzowieniem. Nie będzie to jednak miało związku z twoim aktualnym stanem zdrowia.

Czy nabiału należy się obawiać?

Po lekturze wypowiedzi ekspertów można dojść do wniosku, że spożywanie nabiału z pewnością nie jest praktyką, która doprowadzi organizm do takiej ruiny, jaką wieszczą zwolennicy medycyny chińskiej. Oczywiście są osoby, które mają alergią na tę grupę produktów i wystąpią u nich reakcje uczuleniowe na kazeinę czy inne białka zawarte w produktach z mleka.

Większa część populacji europejskiej będzie jednak tolerować tę grupę produktów całkiem dobrze. O tym też pisał dr Damian Parol. Dietetyk wspomniał też, że spożycie emulsji, jaką jest mleko, może dawać uczucie posiadania śluzu w ustach. Nie należy go jednak łączyć ze szkodliwym działaniem nabiału. To po prostu obserwowane w praktyce zjawisko flokulacji, czyli łączenia się drobnych cząsteczek zawieszonych w cieczy w większe skupiska. Jeśli zatem nie masz stwierdzonej alergii na nabiał lub ostrej nietolerancji sięganie po niego będzie całkowicie bezpieczne.

