Polacy pomijają te liście, a to cenny superfood. Pomaga wzmocnić odporność i chroni przed chorobami

Niektóre superfoods są tak blisko nas, że nawet tego nie zauważamy. Rozglądając się za coraz to ciekawszymi egzotycznymi produktami łatwo stracić z pola widzenia zdrowe polskie warzywa i owoce, które nie kosztują wiele, a jednocześnie możemy z nich przygotować wiele pysznych potraw. Świetnym przykładem jest jarmuż, który jesienią i zimą będzie szczególnie cennym źródłem wielu składników odżywczych.

Dlaczego warto sięgać po jarmuż?

Jarmuż jest odmianą kapusty o długich, pomarszczonych liściach, które mogą mieć kolor od ciemnozielonego po fioletowy. Warzywo cenione jest przede wszystkim za wyjątkowe właściwości odżywcze. W jego liściach znajdziemy m.in. mnóstwo witaminy C, która wspomaga odporność, wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne, a także zapobiega rozwojowi miażdżycy, zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Zawarte w jarmużu potas i wapń przyczyniają się z kolei do zwiększenia drożności naczyń krwionośnych, powodując swobodniejszy przepływ krwi oraz spadek ciśnienia.

Korzyści dla układu krążenia nie są jedynymi, jakie niesie za sobą regularne spożywanie jarmużu. W zielonych liściach znajdują się też liczne antyoksydanty m.in. sulforafan, beta-karoten, luteina i zeaksantyna. Pomogą one zapobiegać rozwojowi chorób nowotworowych, zadbać o wzrok oraz oczyścić organizm z toksyn. Działanie przeciwnowotworowe wykazuje też, kojarzona raczej z procesem krzepnięcia krwi, witamina K, której jarmuż jest dobrym źródłem.

Jedynym przeciwwskazaniem do sięgania po większe ilości jarmużu może być znaczna zawartość gointrogenów. Są to składniki zmniejszające wchłanianie jodu. Niskie stężenie tego pierwiastka może mieć negatywny wpływ na funkcje tarczycy i osobom cierpiącym na choroby powiązane z tym organem zaleca się unikanie zielonych liści w diecie. Warto jednak wiedzieć, że poddanie jarmużu obróbce termicznej przyczynia się do degradacji gointrogenów. Przygotowanie ciepłego dania z jego udziałem pozwoli więc wykorzystać cenne właściwości warzywa, nie ryzykując wystąpienia niepożądanych efektów.

Jak przyrządzić jarmuż, by był smaczny?

Warzywo ma lekko gorzkawy smak, więc dobrym pomysłem będzie połączenie go z owocami — takimi jak np. gruszka czy jabłko — z orzechami lub z dobrze doprawionym sosem np. pomidorowym. Wykorzystanie zielonych liści zamiast kapusty w bigosie, dodanie ich do zupy jarzynowej czy wrzucenie do indyjskiego curry to pomysły, które już nie raz wykorzystałam i mogę z czystym sumieniem polecić. Z jarmużu możesz też przygotować smaczne i zdrowe chipsy. Dopraw je ostrą papryką, a przyjemnie się rozgrzejesz.

