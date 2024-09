Polacy jej nie znają, a wspaniale oczyszcza organizm z toksyn. Sprawdź, o jaki superfood chodzi

Rukiew wodna (inaczej rzeżucha wodna) to prawdziwy skarb natury, który od wieków wykorzystywany jest w ziołolecznictwie. Zaliczana ją do tzw. superfood, czyli produktów, które dostarczają mnóstwa niezwykle cennych substancji (np. przeciwutleniacze, związki siarki, witaminy: C, E z grupy B oraz magnez i potas). Wśród nich jest wiele takich, które wspierają detoksykację organizmu. Przez wielu określana jako najzdrowsze warzywo świata.

Jak rukiew wodna oczyszcza organizm z toksyn i jej inne właściwości

Rukiew wodna wesprze organizm na wielu polach. W kontekście diety ukierunkowanej na schudnięcie istotne jest jej działanie oczyszczające. Zdrowe liście rukwi wodnej wspomagają organizm m.in. poprzez zawartość witamin Ci E, które są silnymi przeciwutleniaczami, czy błonnika, który pomaga zadbać o dobrą kondycję jelit i przeciwdziała zaparciom.

Ponadto rzeżucha wodna obfituje w wodę. A odpowiednie nawodnienie organizmu ułatwia wydalanie toksyn wraz z moczem. Niektóre związki siarki, obecne w rukwi wodnej, mogą także wspierać wątrobę w procesach detoksykacji. Wszystkie te właściwości sprawiają, że regularnie jedzone rukwi wodnej usprawnia usuwanie toksyn z organizmu. A to niejedyna zaleta tego warzywa. Dzięki swoim właściwościom detoksykującym rukiew wodna może przyczyniać się do redukcji stanów zapalnych i wspierania układu odpornościowego.

Cennymi związkami obecnymi również w roślinie są luteina i zeaksantyna, które chronią oczy przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, oraz wpływające na dobrostan układu krążenia magnez i potas. Korzyści z jedzenia rukwi wodnej jest zatem niemało. Włączenie warzywa do diety na szczęście jest proste.

Jak smakuje rzeżucha wodna i do czego pasuje?

Liście rukwi wodnej są delikatne. Roślina z wyglądu przypomina rozbudowaną rzeżuchę lub drobną sałatę. Osoby, które jej spróbowały, określają ją jako nieco łagodniejszą, ale jednak wyraźnie pieprzną, wersję rukoli. W związku z tym rzeżucha wodna pasowała będzie wszędzie tam, gdzie odnajduje się ten bardziej znany gatunek sałaty.

Rukiew wodną dodawaj śmiało do sałatek, kanapek i wrapów z tortilli. Będzie smaczna też w paście jajecznej, pesto do makaronu, koktajlu na oczyszczenie czy detoksykującej zupie. Moim ulubionym sposobem na zjedzenie porcji zdrowych liście jest zmiksowanie ich z truskawkami i jogurtem naturalnym. Polecam poeksperymentować, by znaleźć swoich faworytów.

