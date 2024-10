Polacy prawie o nim zapomnieli, a wspiera odchudzanie i odporność. Odkryj ten superfood na nowo

Rokitnik to wartościowy składnik diety, który może wspomóc proces odchudzania. Jednak, aby osiągnąć trwałe efekty, należy pamiętać, że zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna są kluczowe. Rokitnik może być doskonałym uzupełnieniem zbilansowanego jadłospisu.

Superfood kojarzą się często z egzotycznymi przysmakami, które w Polsce mogą osiągnąć niebotyczne ceny. Niesłusznie, bo wiele z zaliczanych do tego grona produktów jest łatwodostępnych w Polsce, a ich cena nie zwala z nóg. Jednym z nich jest rokitnik. Owoc, choć nieco już zapomniany, ze względu na swoje właściwości wart jest naszej uwagi.

Rokitnik to superfood znany od wieków

Rokitnik charakteryzuje się intensywnym pomarańczowym zabarwieniem. Drobne jagody o kwaśnym smaku, dzięki bogactwu witamin i minerałów, zastosowanie w lecznictwie znalazły już dawno temu. Zapiski o zalecaniu rokitnika na kaszel i biegunkę datowane są na VII w. p. n. e., a z jego owoców sporządzano także oleisty syrop nazywany „krwią z serca Cesarza”, który wedle pism stosowały wojska Czyngis Chana.

Co kryje się w rokitniku, że wybierali go nawet najważniejsi ludzie świata? W niepozornym owocu znajdziemy przede wszystkim witaminy — na czele z wpływającą na budowanie odporności witaminą C — oraz karotenoidy, które odpowiadają za kolor tej jagody i wykazują właściwości przeciwutleniające. Znajdziemy w nim też znane z właściwości antynowotworowych antocyjany.

Z punktu widzenia odchudzania z kolei cenne są regulujący trawienie błonnik, wspierające metabolizm pierwiastki takie jak potas, magnez i żelazo oraz kwasy omega-7. Ta ostatnia grupa związków to rzadko występujące nienasycone kwasy tłuszczowe wykazujące działanie przeciwzapalne i wspierające metabolizm tłuszczów. Zalet owocu jest sporo, a jak skorzystać z jego dobrodziejstwa? Nie jest to aż tak trudne.

Jak skorzystać z zalet rokitnika?

Rokitnik występuje naturalnie w Polsce, szczególnie na wybrzeżu Bałtyku. Zazwyczaj rośnie na wydmach, klifach i innych piaszczystych terenach. Jednak jest częściowo objęty ochroną gatunkową i zbieranie owoców z dziko rosnących roślin jest zabronione. Jeśli chcesz cieszyć się owocami rokitnika, posadź go we własnym ogrodzie lub kup produkty z rokitnika w sklepie.

Kwaśny smak owoców z krzewu rokitnika nie stoi na przeszkodzie by w prosty i przyjemny sposób skorzystać z jego właściwości. W kulinariach bowiem stosuje się go m.in. do produkcji soków, dżemów, nalewek i naparów. Te ostatnie nierzadko sporządza się z dostępnego w sklepach ze zdrową żywnością suszu. To skoncentrowane źródło tego, co w rokitniku najlepsze.

W okresie jesienno-zimowym warto się zaopatrzyć w taki materiał na herbatkę, choćby po to, by wzmocnić odporność. Pamiętaj, że w razie wątpliwości co do stosowania rokitnika konsultacja z lekarzem lub dietetykiem będzie dobrym pomysłem. Zwłaszcza, jeśli dotyczą cię choroby przewlekłe lub zdarzały ci się wcześniej alergie. Rokitnik uczula rzadko, ale warto by superfood jednak ci nie zaszkodził.

Czytaj też:

Ten owoc rozprawi się ze złym cholesterolem. Dodawaj go do owsianek i sałatekCzytaj też:

Polacy jej nie znają, a wspaniale oczyszcza organizm z toksyn. Sprawdź, o jaki superfood chodzi