Wielu Polaków robi ten błąd, przygotowując mięso. Unikaj go, a wyjdzie idealnie soczyste

Mięso jest jednym z najpopularniejszych składników naszej diety. Stanowi podstawę wielu posiłków, zarówno codziennych, jak i tych odświętnych. Jego przygotowanie nie jest jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać. Okazuje się, że przez drobne pomyłki może być ono po prostu niesmaczne. Jeśli wychodzi zbyt suche – z pewnością popełniacie jeden błąd, który rujnuje całą potrawę.

Błąd podczas przygotowywania mięsa

Smażąc, piekąc lub grillując mięso, powinniście się wystrzegać jednego, bardzo powszechnego błędu. Nawet jeśli jesteście bardzo głodni, postarajcie się uzbroić w odrobinę cierpliwości i nie kroić od razu mięsa po zdjęciu go z patelni lub wyjęciu z piekarnika. Krojenie mięsa od razu po obróbce cieplnej jest błędem, ponieważ wypłyną wtedy z niego wszystkie soki. Takie mięso powinno „odczekać” w temperaturze pokojowej przynajmniej 5 minut, aby soki ponownie rozeszły się po całym mięsie. Jeśli pokroicie je od razu, to mięso stanie się suche i mniej smaczne.

O czym pamiętać smażąc mięso?

Pamiętajcie też, że mięso nigdy nie powinno trafić prosto z lodówki na gorącą patelnię lub grilla, ponieważ w efekcie będzie przysmażone z zewnątrz, a słabo dosmażone (a nawet surowe) w środku. Mięso należy więc wyjąć wcześniej z lodówki i pozostawić je na około 20 minut w temperaturze pokojowej – pozwoli to na bardziej równomierne smażenie.

Ważne jest również to, by w prawidłowy sposób kroić mięso podczas jego przygotowywania. Należy to robić w poprzek włókien. Mięso, które pokroicie w ten sposób – podczas obróbki cieplnej nadal będzie zwarte, a jego soki zamkną się wewnątrz. Dzięki temu na talerzu będzie ono kruche i delikatne. Z kolei jeśli popełnicie błąd i pokroicie mięso wzdłuż włókien, to będzie ono twarde i gumowate. Pamiętajcie też, by podczas smażenia nie przyciskać mięsa do patelni – niektórzy wierzą, że w ten sposób usmaży się ono szybciej, jednak wcale tak nie będzie, a tylko pozbawicie je większej ilości soków. Dodatkowo może się przypalić albo nierównomiernie usmażyć. Zobaczcie też, kiedy i jak solić mięso – jest to ważny etap gotowania.

