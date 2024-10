Na Wszystkich Świętych robię ekspresowy bigos z przepisu Karola Okrasy. Wystarczy 25 minut i gotowe

Bigos jest jednym z najbardziej charakterystycznych i lubianych dań kuchni polskiej. Serwuje się go podczas rodzinnych uroczystości. I choć potrawa ta jest niezwykle smaczna, to zniechęcać do jej przygotowania może dość długi czas, który musimy na to poświęcić. Ja znalazłam jednak genialny sposób, by przyrządzić bigos w ekspresowym tempie. Dzięki temu swój czas mogę poświęcić gościom, zamiast stać w kuchni i gotować.

Jak zrobić ekspresowy bigos? Prosty przepis

Ekspresowy bigos to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko cieszyć się smakiem tradycyjnego dania. Tę potrawę możecie przygotować w zaledwie 25 minut, korzystając z przepisu Karola Okrasy. Żeby bigos smakował naprawdę wyśmienicie, znany kucharz dodaje do niego kolendrę, liść laurowy, majeranek, ale też jeden, nietypowy składnik, jakim jest miód. Obowiązkowo w bigosie muszą znaleźć się też śliwki suszone.

Przepis: Ekspresowy bigos Ten bigos jest pyszny, a zrobicie go w naprawdę błyskawicznym tempie Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 cebula

100 ml wina czerwonego

200 g kapusty kiszonej

1 łyżeczka kolendry w ziarnach

2 liście laurowe

1 łyżka miodu

1 szczypta pieprzu czarnego

300 g mięsa wieprzowego (schabu)

1 łyżka smalcu

50 ml sosu Worcester

1 szczypta soli

3 śliwki suszone

1 łyżeczka majeranku suszonego

pół sztuki białej kapusty Sposób przygotowania Przesmażanie boczku i schabuNajpierw pokrójcie boczek w kostkę i przesmażcie go na suchej patelni. Róbcie to do momentu, aż odda tłuszcz. Następnie pokrójcie schab w plastry i oczyśćcie z tłuszczu. Później pokrójcie go w dość grube paski. Dodajcie do boczku, doprawcie solą i pieprzem, dodajcie smalec i smażcie przez około 3-5 minut. Lekko przesmażony schab i boczek zdejmijcie z patelni. Przygotowanie świeżej kapustyNa tej samej patelni, na której smażyliście schab i boczek, przesmażcie również cebulę pokrojoną w kostkę. Gdy już się zeszkli – dodajcie do niej śliwki pokrojone w cienkie paski oraz poszatkowana kapustę. Całość doprawcie roztartą w moździerzu kolendrą oraz liśćmi laurowymi. Mieszajcie kapustę z dodatkami i co jakiś czas podlewajcie wodą. Wszystko doprawcie też suszonym majerankiem i duście do momentu, aż kapusta delikatnie zmięknie. Doprawianie bigosuDodajcie kiszoną kapustę, a także sos Worcestshire, czerwone wino i miód. Później zwiększcie ogień i redukujcie płyny. Na koniec dodajcie przesmażony schab i boczek. Wymieszajcie bigos i gotowe.

Jak zrobić idealny bigos?

Dobra kapusta jest podstawą udanego bigosu. Kupując ją, wybierajcie solidne, twarde i zdrowe okazy. Z kolei kapustę kiszoną najlepiej kupować na bazarku – wprost z beczki. Powinna mieć kwaśny zapach, jednak wyczuwalna woń octu będzie złym znakiem. Dobrej jakości kapusta kiszona powinna mieć jasny, mleczny kolor. Zanim użyjecie kapusty kiszonej do przygotowania bigosu – najpierw jej spróbujcie. Jeśli okaże się ona bardzo kwaśna – warto ją wtedy przepłukać. Pamiętajcie też, że od tego, w jakich proporcjach wymieszacie ze sobą kapusty, zależy czy bigos będzie bardziej, czy mniej kwaśny.

Przygotowując bigos, musicie zadbać też o odpowiedni tłuszcz. Dobrze sprawdzą się tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, na przykład smalec, boczek czy tłuszcz wytopiony z gotowanych mięs. Jeśli z kolei chcecie nieco „odchudzić” bigos – użyjcie oleju rzepakowego zamiast smalcu. Pamiętajcie też o aromatycznych dodatkach, takich jak na przykład suszone leśne grzyby lub wędzone śliwki. Sposobem na to, żeby to danie wyszło bardzo smaczne, jest też zrobienie bigosu w odpowiednim garnku.

