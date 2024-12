Stosuję trik mojej babci na bigos doskonały. Każdy w rodzinie się zajada i prosi o dokładkę

Bigos to tradycyjna polska potrawa, która cieszy się ogromnym uznaniem. Jego bogaty smak wynika z połączenia kiszonej i świeżej kapusty, różnych rodzajów mięsa i aromatycznych przypraw. To danie, które najlepiej smakuje dopiero po jakimś czasie, kiedy smaki się przegryzą. Nasze babcie są prawdziwymi mistrzyniami w przygotowywaniu bigosu – ich przepisy często przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Bigos to też nieodłączny element świątecznego stołu podczas Bożego Narodzenia. Ja co roku korzystam z patentu mojej babci na to, by to danie smakowało naprawdę obłędnie.

Patent babci na pyszny bigos

Moja babcia zawsze przygotowuje bigos znacznie wcześniej niż inne świąteczne potrawy. Wynika to z faktu, że bigos może być zamrożony i po prostu „poczekać sobie” do świąt Bożego Narodzenia. Babcia twierdzi, że taki bigos smakuje znacznie lepiej niż ten świeżo przygotowany, dlatego co roku robi go z wyprzedzeniem i zamraża. Podczas świąt jego smak zachwyca całą rodzinę.

Niezwykle ważne są też przyprawy. Postawcie więc na majeranek, kminek czy liść laurowy. Poza tymi klasykami warto dodać także jagody jałowca czy cząber – nie tylko świetnie wpłyną na smak samego bigosu, ale sprawią też, że po zjedzeniu tego ciężkostrawnego dania nie będziemy się źle czuć. Warto do bigosu dodać też śliwki wędzone, ale także kilka łyżek pomidorowego koncentratu i szklankę wytrawnego, czerwonego wina. Z kolei przed dodaniem cebuli do bigosu, dobrze jest ją wcześniej obsmażyć – całość będzie wtedy jeszcze smaczniejsza. Podobna zasada działa w przypadku dodawanego mięsa czy kiełbasy.

Jak zrobić bigos doskonały? Wybierzcie odpowiednią kapustę

Przepis na bigos może się różnić w zależności od miejsca zamieszkania czy też rodzinnej tradycji. Sekret doskonałego smaku nie tkwi jednak w proporcjach czy użytych składnikach, a właściwym wyborze kapusty. Najlepiej użyć kapusty kiszonej (jest ona poddana naturalnemu procesowi fermentacji), a nie kapusty kwaszonej z dodatkiem octu. Taki wybór korzystnie wpłynie więc na smak i aromat bigosu, ale też zapewni korzyści zdrowotne. Jeśli taka kapusta będzie zbyt słona – pamiętajcie, by przepłukać ją wcześniej, zanim trafi do garnka.

Z kolei przy wyborze kapusty białej – najlepiej sprawdzi się ta słodka. Poszatkujcie także głąb, ponieważ zawiera on wiele cennych składników. Sprawdźcie też, w jakim garnku ugotować świąteczny bigos, by smakował najlepiej.

