Piernik według przepisu mojej mamy smakuje bosko. Podaję go do niedzielnej kawy i na Boże Narodzenie

Piernik to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia, to właśnie z tym magicznym czasem kojarzy się najczęściej to ciasto. Ja jednak piekę go też w ciągu roku – uwielbiam, gdy jego korzenny aromat wypełnia mój dom. Podaję go wtedy do herbaty lub kawy w leniwe, niedzielne popołudnie. Żeby to ciasto było jeszcze smaczniejsze, wykorzystuję świetny patent, dzięki któremu staje się niezwykle aromatyczne.

Jak zrobić cudownie aromatyczny piernik? Przepis

Niezawodnym patentem na to, żeby piernik był bardziej aromatyczny, ale też wilgotny, jest użycie mąki żytniej zamiast zwykłej białej, pszennej. Taka mąka lepiej utrzyma wilgoć w cieście. Dodatkowo trik ten sprawi, że w pierniku będą wyczuwalne jeszcze bardziej korzenne nuty. Mąkę należy „podrumienić” przed dodaniem jej do pozostałych składników. Mąka żytnia nadaje piernikowi głębszy, bardziej złożony smak i aromat. Uprażona mąka żytnia jeszcze bardziej wzmacnia ten efekt, wprowadzając do ciasta orzechowe nuty. Pamiętajcie jednak, by mąkę rumienić na patelni bardzo ostrożnie i często ją mieszać. Przed zmieszaniem jej z pozostałymi składnikami koniecznie ją wystudźcie.

Przepis: Aromatyczny piernik Ten piernik jest niezwykle aromatyczny i do tego prosty w przygotowaniu Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Składniki 40 dag mąki żytniej

25 dag miodu

pół szklanki cukru

5 dag masła

pół szklanki mleka

2 jajka

2 torebki przyprawy do piernika

1 łyżeczka sody oczyszczonej Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw przesiejcie mąkę żytnią. Z kolei miód i masło, a także przyprawę do pierników podgrzewajcie w garnku do momentu, aż cukier się rozpuści. Przygotowanie masyDo rozpuszczonego masła, miodu z przyprawą dodajcie 2/3 mąki i ciągle mieszajcie. Później ostudźcie masę i dodajcie jajka, sodę oraz resztę mąki. Całość porządnie wymieszajcie. Wykładanie masyMasę wyłóżcie do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i zostawcie w chłodnym miejscu na około 12 godzin. Pieczenie piernikaPo tym czasie piernik wstawcie do piekarnika nagrzanego do 160-180 stopni Celsjusza i pieczcie przez około godzinę, do tzw. suchego patyczka. Gdy piernik będzie już upieczony, przełóżcie go powidłami śliwkowymi i polejcie polewą czekoladową.

Jak zrobić pyszny piernik? Porady

Do piernika najlepiej sprawdzi się miód o wyrazistym smaku, na przykład gryczany lub wrzosowy. Jeśli chcecie, żeby wasz piernik miał intensywniejszy zapach – przyprawy podgrzejcie razem z miodem. Taką przyprawę do piernika możecie kupić gotową w sklepie lub przygotować ją samodzielnie. Zrobicie to bez trudu, mieszając ze sobą:



goździki,

cynamon,

imbir,

kardamon,

gałkę muszkatołową,

pieprz,

kolendrę,

ziele angielskie,

anyż.

Jeśli do przygotowania piernika wykorzystacie prawdziwy miód, a nie sztuczny – ciasto będzie mogło poleżeć znacznie dłużej (miód ma działanie konserwujące i bakteriobójcze). Do tego będzie też zdrowsze, no i oczywiście smaczniejsze. Koniecznie sprawdźcie, jak rozpoznać prawdziwy miód. Pamiętajcie, żeby gotowy piernik trzymać w chłodnym miejscu pod przykryciem. Zobaczcie, jak zrobić staropolski piernik dojrzewający.

