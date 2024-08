Ten sok działa na układ pokarmowy niczym balsam. Dzięki niemu pozbędziesz się wielu dolegliwości

Biała kapusta często gości na polskich stołach. Jest wykorzystywana do przygotowania bigosu, zup, krokietów, pierogów czy gołąbków. Świetnie sprawdza się też jako dodatek do ziemniaków, kaszy czy ryżu. Duszona z marchewką i cebulą smakuje wybornie. Warzywo znajduje w kuchni bardzo szerokie zastosowanie. Rzadko robi się z niego jednak sok. A szkoda. Ma on bowiem wiele cennych właściwości.

Jak zrobić sok z białej kapusty?

Zrobienie soku z białej kapusty jest bardzo proste. Możesz wykorzystać samo warzywo lub połączyć je z innymi składnikami, na przykład jabłkiem, sokiem z cytryny czy selerem. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb. Napój najlepiej smakuje od razu po przygotowaniu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by przelać go do butelek i zapasteryzować „na sucho” (w piekarniku) bądź „na mokro” (w garnku wypełnionym wodą).

Przepis: Sok z białej kapusty Wspomaga trawienie i zmniejsza dolegliwości gastryczne. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 500 g białej kapusty

2 szklanki wody Sposób przygotowania Szykowanie warzywaOczyść kapustę i zdejmij z niej zwiędłe liście, a następnie poszatkuj. Łączenie składnikówKapustę zmiksuj w blenderze z dodatkiem wody. Potem przecedź napój przez sitko o drobnych oczkach. Podawanie napojuPrzecedzony sok przelej do szklanki i udekoruj wedle uznania.

Wskazówka: Do przygotowania soku z białej kapusty możesz wykorzystać również wyciskarkę wolnoobrotową. Wówczas dodatek wody nie jest konieczny.

Rada: Jeśli planujesz pasteryzację soku z białej kapusty, pamiętaj, by wcześniej wyparzyć i dokładnie osuszyć butelki lub inne naczynia, do których przelejesz napój.

Co daje picie soku z białej kapusty?

Sok z białej kapusty ma wiele cennych właściwości. Już jedna szklanka dziennie może zdziałać prawdziwe cuda. Wzmacnia odporność, zwalcza stany zapalne i bakterie. Wspomaga pracę układu pokarmowego. Regeneruje mikroflorę jelit i usprawnia ich perystaltykę. Reguluje rytm wypróżnień. Łagodzi wzdęcia, zaparcia, zgagę oraz inne dolegliwości gastryczne. W dodatku przyspiesza oczyszczanie organizmu z toksyn. Wymiata wolne rodniki. Zapobiega uszkodzeniom komórek i spowalnia procesy starzenia. Co więcej, bywa wykorzystywany w leczeniu wrzodów żołądka, stanów zapalnych jelit, anemii oraz obrzęków.

Kto nie powinien pić soku z białej kapusty?

Sok z białej kapusty nie jest wskazany dla osób z alergią na główny składnik napoju. Powinny na niego uważać również pacjenci z przewlekłymi chorobami trzustki oraz tarczycy, a także ci, którzy cierpią na nawracające biegunki. „Kuracja” z wykorzystaniem napoju powinna trwać około 10 dni. Potem warto zrobić sobie przerwę i wrócić do niej za jakiś czas (na przykład po trzech miesiącach). Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące włączenia soku z białej kapusty do diety, skonsultuj się z lekarzem.

