Ten owoc wzmacnia odporność i poprawia trawienie. To właśnie teraz smakuje najlepiej

Jedzenie owoców jest bardzo zdrowe, ponieważ dostarczają one organizmowi wielu cennych witamin, minerałów i błonnika. Są nie tylko niezwykle smaczne, ale zdarza się, że mogą pomóc też w walce z uciążliwymi dolegliwościami. Dodatkowo ich naturalna słodycz jest świetną i zdrową alternatywą dla przetworzonych i wysokokalorycznych słodyczy. Choć zima nie kojarzy się z najlepszym smakiem owoców, to okazuje się, że w przypadku niektórych jest zupełnie odwrotnie.

Ten owoc poprawia odporność i wspiera trawienie

Granat to owoc o charakterystycznej, twardej skórce, która skrywa liczne, soczyste nasiona w postaci czerwonych, błyszczących pestek. Granaty w Polsce najlepiej smakują w okresie zimowym, a więc to właśnie teraz warto sięgać po ten owoc. W tym czasie są one idealnie dojrzałe i pełne smaku. Choć granaty są dostępne w sklepach przez cały rok, to właśnie w zimowych miesiącach są najświeższe i najbardziej soczyste.

Owoc ten jest bogaty w witaminy, zwłaszcza witaminę C, która wzmacnia odporność. Regularne spożywanie granatu wspiera także trawienie, a więc będzie on idealną przekąską po świątecznym przejedzeniu. Dodatkowo granat charakteryzuje się silnymi właściwościami przeciwutleniającymi, dzięki czemu wspomaga walkę z wolnymi rodnikami. Jego jedzenie może też przyczyniać się do poprawy zdrowia serca. Co więcej, granat jest niskokaloryczny, co czyni go idealnym dodatkiem do diety osób w trakcie odchudzania.

Granat jest polecany kobietom w okresie menopauzy

Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, w opublikowanym przez siebie materiale na Instagramie zauważyła, że granat ma wyjątkowe właściwości szczególnie dla kobiet w okresie menopauzy.

Najnowsze badania i metaanalizy pokazują, że granat może łagodzić uderzenia gorąca, poprawiać profil lipidowy, a także wspierać zdrowie jelit, zwiększając liczebność bakterii Akkermansia muciniphila, czyli strażnika naszej bariery jelitowej – wyjaśniła specjalistka.

Ekspertka zaznaczyła jednak, że owoc ten nie zastąpi zrównoważonej diety ani aktywności fizycznej.

