To połączenie jest gorsze niż sam cukier. Dietetyk ostrzega: to prawdziwa bomba kaloryczna

Nadmiar cukru w diecie może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Spożywanie zbyt dużych ilości cukru przyczynia się do rozwoju otyłości, cukrzycy typu 2 oraz chorób sercowo-naczyniowych. Cukier wpływa również negatywnie na nasze zęby, powodując próchnicę. Co więcej, nadmiar cukru w diecie może prowadzić do gwałtownych wahań poziomu glukozy we krwi, co z kolei skutkuje spadkami energii, uczuciem zmęczenia i pogorszeniem koncentracji. Okazuje się jednak, że istnieje połączenie, które jest jeszcze gorsze niż sam cukier.

Unikaj tego połączenia: to bomba kaloryczna

Michał Wrzosek, doktor dietetyki wyjaśnił, jakie połączenie jest jeszcze bardziej szkodliwe dla naszego organizmu niż sam cukier.

Choć nadmiar cukru może powodować szereg różnych problemów zdrowotnych, to większy problem jest wtedy, gdy występuje w połączeniu z innymi składnikami – zaczął specjalista w opublikowanym przez siebie nagraniu na YouTube.

Jak zauważył dietetyk, raczej nikt z nas nie zna osoby, która zajada się na kanapie samymi kostkami cukru. Jednak niemal każdy z nas delektuje się czasami na przykład pyszną czekoladą.

W większości słodyczy – tych, które uwielbiamy najbardziej, to nie sam cukier jest problemem, ale połączenie cukru z tłuszczem – wyjaśnił ekspert.

Dlaczego połączenie cukru z tłuszczem jest tak szkodliwe?

Wynika to z tego, że taka kombinacja bardzo szybko podnosi poziom glukozy we krwi, co sprzyja insulinooporności i nadmiernemu magazynowaniu energii w postaci tłuszczu. Dodatkowo tłuszcze w tych produktach to często tłuszcze nasycone lub trans, które mają negatywny wpływ na zdrowie serca i układu krążenia.

W takim Rafaello 68 procent kalorii pochodzi z tłuszczu, a jedynie 21 procent kalorii pochodzi z cukru. I właśnie to połączenie cukru i tłuszczu sprawia, że to są prawdziwe bomby kaloryczne. I to właśnie takim produktom jest najciężej się oprzeć – podsumował dietetyk Michał Wrzosek.

Aby ograniczyć negatywny wpływ słodyczy, warto sięgać po zdrowsze alternatywy, takie jak gorzka czekolada (minimum 70 procent kakao), domowe desery z naturalnych składników, owoce czy produkty słodzone miodem lub syropem klonowym. Kluczem jest także umiar.

