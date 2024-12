To ekspresowe ciasto na mleku zrobisz z kilku składników. Idealne do popołudniowej kawy

Błyskawiczne ciasta to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko przygotować deser bez konieczności spędzania długich godzin w kuchni. W prosty i szybki sposób można zrobić naprawdę pyszne wypieki. Idealnie sprawdzą się, gdy po prostu mamy ochotę na „coś słodkiego”, ale też w sytuacji, gdy do naszych drzwi zapukają niespodziewani goście. Jednym z najlepszych wspomnień z dzieciństwa jest dla mnie to, jak moja babcia przygotowywała „ciasto na mleku”. Teraz sama postanowiłam je upiec i wyszło naprawdę wyśmienite.

Jak zrobić ekspresowe „ciasto na mleku”? Prosty przepis

Ekspresowe ciasto na mleku to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą przygotować pyszny deser w krótkim czasie i bez zbędnego wysiłku. Jego prosty skład i szybki proces przygotowania sprawiają, że nawet osoby bez doświadczenia w pieczeniu mogą z łatwością upiec coś smacznego. Wystarczy kilka podstawowych składników, które zazwyczaj znajdują się w naszej kuchni, aby w kilkanaście minut stworzyć puszyste, domowe ciasto.

Przepis: Ekspresowe ciasto na mleku To ciasto jest pyszne, a do tego robi się je w naprawdę błyskawicznym tempie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 654 w każdej porcji Składniki 2 szklanki mleka

4 jajka

2 szklanki cukru

1 szklanka wiórek kokosowych

1/2 szklanki mąki Sposób przygotowania Przygotowanie jajekNajpierw ubijcie białka, a następnie żółtka. Mieszanie składnikówWszystkie składniki przełóżcie do masy blendera, a następnie miksujcie całość przez chwilę. Przelewanie masyGotową masę przelejcie do formy wysmarowanej masłem. Ciasto włóżcie do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza i pieczcie przez 40 minut.

Jeśli macie ochotę na nieco więcej kuchennych eksperymentów, koniecznie spróbujcie przygotować szybkie ciasto cytrynowe z czterech składników.

Jak udekorować „ciasto na mleku”? Ciekawe pomysły

Ciasto na mleku to wyjątkowo uniwersalny deser o delikatnym, mlecznym smaku, który stanowi doskonałą bazę do wielu kulinarnych eksperymentów. Jego subtelna słodycz sprawia, że można je podawać na wiele sposobów. Idealnie smakuje udekorowane klasycznym lukrem lub polewą czekoladową, ale to nie wszystko. Można je również przełożyć różnorodnymi masami, takimi jak krem waniliowy czy budyń, tworząc w ten sposób ciasto warstwowe. Świetnym dodatkiem są także świeże owoce. Możecie postawić też na klasyk, który zawsze się sprawdza, czyli bitą śmietanę i wiórki czekoladowe.

Czytaj też:

Te pyszne fit pączki wcinam na śniadanie. Zrobisz je ekspresowo z płatków owsianychCzytaj też:

Teściowa zdradziła mi sekret idealnego ciasta na pierogi. Od tej pory to mój świąteczny hit