Polacy zajadali się tym tanim śniadaniem w PRL-u . Zrobisz je błyskawicznie z 2 składników

Śniadania w czasach PRL-u były skromne i dostosowane do trudnej sytuacji gospodarczej, w której często brakowało wielu podstawowych produktów. Na stołach dominowały proste i tanie składniki, takie jak chleb z masłem, dżemem, serem czy twarogiem. Wędliny były rarytasem, który kupowano na kartki i „oszczędzano” na specjalne okazje. Polacy często jedli wtedy też kaszę mannę na słodko, naleśniki czy zupę mleczną. Hitem był również jeszcze jeden specjał, który przyrządzisz bez trudu i tanio.

To śniadanie królowało w czasach PRL-u

Chleb obtoczony w jajku to klasyczne śniadanie, które przygotujesz w kilka chwil. Było ono niezwykle popularne w czasach PRL-u. Wystarczy kromka chleba, jajko i odrobina przypraw – sól, pieprz, a dla tych, którzy wolą bardziej wyraziste smaki, także nieco ziół. Wystarczy zanurzyć chleb w rozkłóconym jajku i usmażyć na złocisty kolor na patelni. To nie tylko szybkie, ale i bardzo smaczne rozwiązanie. Taki chleb obtaczany w jajku można zrobić w wersji wytrawnej, ale też „na słodko”. Jeśli zdecydujesz się na ten drugi wariant, wystarczy, że do rozbełtanych jajek dodasz cukier lub cukier z cynamonem. Możesz podawać je wtedy na przykład z odrobiną dżemu lub miodu, będą smakować jeszcze lepiej. Takie śniadanie będzie idealne na poranki, gdy liczy się czas, ponieważ na przykład spieszymy się do pracy. Dodatkowo jest to świetna metoda na wykorzystanie chleba, gdy nie jest już zbyt świeży.

Co zrobić, żeby chleb w jajku był jeszcze smaczniejszy?

Aby chleb w jajku był jeszcze smaczniejszy, warto dodać do masy jajecznej ulubione przyprawy i dodatki. Świetnie sprawdzi się szczypta czosnku granulowanego, papryka wędzona lub zioła prowansalskie, które nadadzą cudownego aromatu. Możesz także dodać starty ser żółty, który roztopi się podczas smażenia, tworząc chrupiącą skórkę. Jeśli lubisz eksperymenty, spróbuj obtoczyć chleb w jajku z dodatkiem mleka lub śmietanki – wtedy potrawa będzie nieco delikatniejsza. Aby nadać dodatkowego smaku i tekstury, możesz przed smażeniem obtoczyć kromki w bułce tartej lub płatkach owsianych – wtedy staną się wyjątkowo chrupiące. Jeśli z kolei jesteś na diecie to możesz zrobić tosty bez grama zbędnego tłuszczu.

