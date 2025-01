Dodaj do naleśników zamiast mleka, będą elastyczne i mięciutkie. Tak zawsze robi moja babcia

Naleśniki są bardzo prostą, a do tego wszechstronną potrawą. Mogą być podawane na słodko, na przykład z dżemem, czekoladą, owocami czy bitą śmietaną, albo na słono, z dodatkiem sera, mięsa czy szpinaku. Idealnie sprawdzą się na szybkie i pyszne śniadanie lub kolację. Moja babcia przygotowuje je nieco inaczej niż wszyscy, przez co jej naleśniki zachwala cała rodzina.

Sekret elastycznych i mięciutkich naleśników

Nie zawsze naleśniki muszą być przygotowywane ze standardowego przepisu, który zawiera mleko. Niektórzy nie mogą spożywać mleka z powodu alergii, inni świadomie eliminują je z diety, wybierając wegański styl życia, a czasem po prostu mleko się kończy, a my nie mamy ochoty iść na zakupy. Istnieje jednak proste rozwiązanie, żeby zrobić naleśniki bez mleka. Co więcej, dzięki temu wyjdą one jeszcze smaczniejsze niż te w klasycznej wersji. Do ciasta naleśnikowego zamiast mleka dodajcie maślankę. To prosty sposób, by nadać im wyjątkowego smaku i delikatniejszej konsystencji. Do tego będą elastyczne i mięciutkie.

Czym jeszcze można zastąpić mleko w naleśnikach?

Mleko w naleśnikach można z powodzeniem zastąpić różnymi składnikami, które nie tylko zmienią ich smak, ale także dostosują przepis na przykład do naszych potrzeb dietetycznych. Jednym z najpopularniejszych zamienników jest woda gazowana, która sprawia, że naleśniki stają się lekkie i delikatne. Inną opcją jest jogurt naturalny, który nadaje ciastu puszystości. Osoby unikające nabiału mogą sięgnąć po napoje roślinne, takie jak mleko owsiane, migdałowe czy sojowe, które doskonale sprawdzą się zarówno w słodkich, jak i wytrawnych wersjach naleśników. W sytuacjach awaryjnych można użyć nawet samej wody niegazowanej, choć wtedy warto dodać odrobinę oleju, by poprawić konsystencję ciasta.

Czytaj też:

To śniadanie to mój dietetyczny hit. Świetnie smakuje i pomaga schudnąć bez uczucia głoduCzytaj też:

Ten jeden składnik zmieni twój omlet w zdrowotną bombę. Musisz spróbować tego sycącego śniadania