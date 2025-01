Macaroni and cheese po polsku! KFC rozgrzewa zimę nowymi daniami

Macaroni and cheese w zupełnie nowej odsłonie! KFC rozgrzewa zimę kultowymi Serowymi Macaroni, a w tym roku dołączyły do nich dwie gorące nowości: Serowy Macaroni iTwist i Serowy Macaroni Cheeseburger – już od 6,99 zł! Czekają też konkursy z nagrodami i wyjątkowe eventy. Sprawdź, co w trakcie tegorocznej zimy przygotowało KFC.

Zimowe, sezonowe menu? Ciepło. Serowe i sycące? Cieplej. Rozgrzewające Sery z KFC? Gorąco! To oferta, na którą najwierniejsi fani czekają niemal cały rok. Również i tej zimy w menu KFC nie mogło zabraknąć wariacji na temat kultowego macaroni and cheese. Aksamity, serowy makaron, popularny zwłaszcza w USA, marka łączy ze swoim ikonicznym, złocistym kurczakiem tworząc dania, które już od kilku lat zdobywają serca Polaków i rozgrzewają w chłodne, zimowe dni. W tym roku rozgrzeją nas dodatkowo dwie nowości: Serowe Macaroni iTwist oraz Serowe Macaroni Cheeseburger – obie propozycje dostępne są w gorącej cenie 6,99 zł. Czym jeszcze KFC zaskoczy tej zimy? Nie tylko sycącymi Rozgrzewającymi Serami w menu, ale również wyjątkowymi atrakcjami! Już dziś, 15 stycznia, rusza rozgrzewający konkurs na Instagramie KFC. Zabawa polega na znalezieniu w przestrzeni miasta światła, które przypomina o marce i zachęca do odwiedzenia restauracji KFC. Szczegóły znajdują na profilu @kfc_polska. Do wygrania jest aż 200 par unikalnych, „panierowanych” rękawiczek, które w chłodne dni będą rozgrzewać i przypominać o chrupiącym kurczaku z KFC! Na przełomie stycznia i lutego KFC zaprasza również do udziału w wyjątkowym evencie, w ramach którego odwiedzający będą mogli zrelaksować się w chilloutowej strefie i spróbować swoich sił w rozgrzewającej grze. Co więcej, klimat wydarzenia podkręci udział znanych influencerów! Szczegóły zdradzimy wkrótce – koniecznie śledź nasze social media! To nie wszystko! Dziś swoją premierę ma także nowy rozgrzewający spot reklamowy, który zobaczycie w telewizji. Nie przegapcie zimowego sezonu, który serwuje KFC – rozgrzewamy jak nigdy wcześniej! Hey, ho, let’s go! KFC