Te błędy podczas grillowania Polacy popełniają najczęściej. Też tak robisz?

Grillowanie nie jest skomplikowaną metodą przyrządzania potraw. A jednak wiele osób źle się do niego zabiera, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. W rezultacie powoli i stopniowo rujnują swoje zdrowie. Niewłaściwe przygotowywanie dań na ruszcie może mieć bardzo groźne i długofalowe konsekwencje. Zobacz, jakich błędów się wystrzegać, by cieszyć się dobrą kondycją.

„Grzechy główne” popełniane podczas grillowania

Pierwszym „grzechem głównym” popełnianym podczas grillowania jest używanie brudnego rusztu. Zalegający na nim osad jest źródłem toksycznych związków, takich jak na przykład aminy aromatyczne czy benzopiren. Mogą one bardzo szybko przeniknąć do żywności i zaszkodzić organizmowi, a także zwiększyć ryzyko rozwoju różnego rodzaju schorzeń, między innymi chorób nowotworowych. Dlatego tak ważne jest, by dokładnie domywać ruszt po każdym grillowaniu. Najlepiej robić to na bieżąco, zanim resztki jedzenia i brud zdążą zaschnąć. Dzięki temu łatwiej będzie je usunąć.

Polacy też zbyt długo trzymają produkty na grillu. To drugi błąd popełniany zwykle podczas biesiadowania na świeżym powietrzu. Taka mocno przypieczona, a czasem nawet lekko zwęglona, żywność ma w swoim składzie spore ilości akrylamidu. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje go jako czynnik potencjalnie rakotwórczy. Trzecim „grzechem głównym”, jakiego dopuszczają się miłośnicy dań z grilla, jest monotonny dobór artykułów spożywczych, które trafiają na ruszt. Wiele osób sięga głównie po karkówkę, czy kiełbasę. Tymczasem warto wzbogacić ten „zestaw” również o takie przysmaki jak na przykład warzywa, ser halloumi czy pieczarki. Należy pamiętać, że spożywanie czerwonego mięsa i tłuszczów nasyconych w dużych ilościach sprzyja otyłości i miażdżycy. Zwiększa też ryzyko rozwoju zawału serca, udaru mózgu oraz wielu innych chorób zagrażających życiu.

Jakie inne błędy Polacy popełniają podczas grillowania?

Dość powszechnym błędem jest grillowanie dużych kawałków żywności. Im mniejsze porcje żywności, tym łatwiej i szybciej można je przyrządzić na ruszcie. Pozwala to też znacznie zmniejszyć ryzyko przedostania się szkodliwych związków do jedzenia. Jednocześnie grillowane przysmaki zachowują więcej cennych mikro- i makroelementów.

