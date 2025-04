Dietetyczka zdradza, jaką kiełbasę z Biedronki wrzucić na grilla. Jedna bije inne na głowę

Wielu Polaków rozpoczęło już sezon grillowy. Spora część miłośników biesiadowania na świeżym powietrzu robi jeszcze ostatnie zakupy w Biedronce i zaopatruje się w artykuły spożywcze, które wkrótce trafią na ruszt. Sklepowe półki uginają się pod ciężarem różnych propozycji. Wśród nich króluje natomiast kiełbasa. Zanim jednak wrzucisz ją do koszyka. dobrze się zastanów. W dokonaniu najlepszego wyboru pomóc ci może rekomendacja ekspertki. Sprawdź, jaki przysmak na grilla z Biedronki poleca dietetyczka Marta Tomasik- Czogała. Zdaniem specjalistki tylko jeden produkt będzie prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Pozostawia konkurencję daleko w tyle.

Jaką kiełbasę na grilla kupić w Biedronce?

Zdaniem ekspertki najlepszym wyborem będzie kiełbasa śląska z szynki marki Kraina Wędlin (z serii Nature). Ma przyzwoity skład. Sto gramów produktu powstało ze 105 g mięsa z szynki. Wyrób nie zawiera sztucznych substancji konserwujących, fosforanów i glutaminianu monosodowego. Warto podkreślić, że przywołane związki, choć dozwolone do stosowania w żywności, przyjmowane w nadmiarze mogą mieć bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Nierzadko wywołują reakcje alergiczne, dolegliwości gastryczne, a także osłabienie czy bóle i zawroty głowy.

W Biedrze lepszej kiełbasy na grill niż ta niestety nie znajdziesz – podsumowuje dietetyczka

Jednocześnie Marta Tomasik-Czogała przestrzega przed kupowaniem tłustych i ciężkich sosów. Niektóre mogą dostarczać nawet 498 kalorii w stugramowej porcji. Zdecydowanie lepszym dodatkiem do kiełbasy będzie na przykład ketchup. Jednak trzeba go wybierać z rozwagą. Warto sięgać po ten bez dodatku cukru, z wysoką zawartością pomidorów. Specjalistka radzi również, by unikać gotowych mieszanek przypraw (zawierają zwykle duże ilości soli) i słodzonych napojów gazowanych.

Co jeszcze sprawdzi się na grilla?

Warto pamiętać, że do grillowania nadaje się nie tylko kiełbasa. Na ruszcie można umieścić również inne przysmaki, na przykład ser halloumi czy warzywa (papryki, cukinia, pieczarki, bakłażan, szparagi etc.). Nie zapominaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – stale kontroluj stopień przypieczenia poszczególnych produktów. Spalone wytwarzają bowiem wiele toksycznych substancji, które są uznawane za rakotwórcze. Zwiększają ryzyko chorób nowotworowych.

