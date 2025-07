Myślisz, że dieta odstrasza kleszcze? Ekspertka mówi wprost, co naprawdę działa

Panuje przekonanie, że spożywanie pewnych produktów spożywczych może być skuteczną „bronią” przeciw kleszczom. Stosowanie odpowiedniej diety ma – wedle informacji pojawiających się często w sieci – te groźne pajęczaki odstraszać. Sprawiać, że staniemy się dla nich mniej atrakcyjni, a co za tym idzie minimalizować ryzyko ukąszenia. Czy jednak rzeczywiście, to co trafia na nasze talerze jest w stanie nas przed nim ochronić? Wątpliwości w rozmowie z „Wprost” rozwiewa dr n. med. Karolina Pyziak-Kowalska, lekarz chorób zakaźnych i ekspert medycyny podróży.

Czy jedzenie może odstraszać kleszcze?

W sieci można znaleźć informacje, że spożywanie takich produktów jak na przykład czosnek, mięta pieprzowa, szałwia czy pikantne przyprawy odstrasza kleszcze, bo zmienia zapach skóry i wydzielanego potu. Podobnie – według różnych internetowych doniesień – działają artykuły spożywcze, które mają w swoim składzie duże ilości witaminy B. Chodzi między innymi o rośliny strączkowe (fasolę, soczewicę, bób, groch, ciecierzycę etc.), a także pełnoziarniste kasze, makarony i pieczywo. Jednak – jak podkreśla dr n. med. Karolina Pyziak-Kowalska – przedstawione wyżej tezy nie znajdują potwierdzenia w nauce.

Żadne wiarygodne badania naukowe tego nie potwierdzają – ani wśród ludzi, ani zwierząt. Kleszcze nie kierują się zapachem związanym z tym, co zjedliśmy, lecz bodźcami fizjologicznymi. Dieta nie ma realnego wpływu na ryzyko ukąszenia przez kleszcza – wyjaśnia ekspertka.

Specjalistka podkreśla również, że nie ma żadnych przekonujących dowodów na to, by określone rodzaje żywności przyciągały wspomniane pajęczaki. „Reagują one głównie na bodźce takie jak zapach potu, wydychany dwutlenek węgla, ciepło i ruch. Skład naszej diety nie powoduje, że jesteśmy bardziej »atrakcyjni« dla tych pasożytów” – dodaje.

Jak chronić się przed kleszczami?

Należy pamiętać, że kleszcze bytują przede wszystkim w trawach i niskich krzewach. Mogą się wspinać – nawet na wysokość około 150 centymetrów. Dzięki temu łatwiej znajdują potencjalnych żywicieli. Co zrobić, by nie stać się jednym z nich? Jedzenie określonych artykułów spożywczych – jak już wiecie – nie pomoże. Istnieją jednak inne metody, które pozwalają zminimalizować prawdopodobieństwo ukąszenia.

Odpowiednia odzież, repelenty i dokładne oględziny skóry po powrocie z terenów zielonych. To najlepsze, naukowo potwierdzone, sposoby zapobiegania chorobom odkleszczowym – wylicza dr n. med. Karolina Pyziak-Kowalska.

Najlepiej sprawdzą się bluzki i spodnie z długim rękawem, a także zakryte buty. Warto sięgnąć po ubrania w jasnym kolorze. Ich barwa nie ma znaczenia dla kleszczy, ale dzięki niej łatwiej dostrzeżecie ewentualnych „intruzów”. Pamiętajcie też, by wybierać repelenty z wiarygodnego źródła, które posiadają stosowne pozwolenie. Jego numer powinien być umieszczony na opakowaniu produktu. Wszystkie środki biobójcze zarejestrowane na terytorium Polski znajdziecie w Wykazie Produktów Biobójczych publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych aktualizuje go nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Czytaj też:

Bosacka ostrzega: omijaj tę herbatę szerokim łukiem. Sprawdź, co naprawdę pijeszCzytaj też:

O tej porze możesz jeść słodycze bez wyrzutów sumienia. Dietetyczka stawia sprawę jasno