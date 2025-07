Zrób szakszukę jak Karol Okrasa i dodaj te 2 składniki. Efekt cię zaskoczy

Szakszuka to cudowne połączenie jajek, pomidorów i aromatycznych przypraw. To idealna propozycja na pyszne, weekendowe śniadanie, kiedy mamy więcej czasu na przygotowanie posiłku. Wtedy możemy sobie pozwolić na coś wyjątkowo smacznego. Aby szakszuka była naprawdę wyśmienita, warto skorzystać z przepisu Karola Okrasy. Popularny kucharz dodaje do niej dwa nietypowe składniki. Gwarantujemy, że każdy poprosi o dokładkę.

Szakszuka z przepisu Karola Okrasy

Karol Okrasa, jeden z najpopularniejszych kucharzy w Polsce, radzi, aby do szakszuki dodać dwa szczególne składniki – oliwki i chorizo.

Przepis: Szakszuka Karola Okrasy Ta szakszuka smakuje naprawdę genialnie, koniecznie ją zrób. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 350 w każdej porcji Składniki 3 czerwone pomidory

1 cebula

2 ząbki czosnku

150 g chorizo

1 łyżeczka kuminu

4 jajka

50 g oliwek zielonych

8 listków świeżej bazylii

szczypta soli

szczypta pieprzu

3 łyżki oleju słonecznikowego Sposób przygotowania Przygotowanie pomidorówZ pomidorów wycinamy szypułki, delikatnie nacinamy skórkę, a następnie parzymy je we wrzącej wodzie ok. 10-15 sekund. Sparzone pomidory przekładamy do miski z lodowatą wodą i obieramy ze skórki. Krojenie składnikówObrane pomidory kroimy w średnią kostkę, cebulę w grubą kostkę, a czosnek w plasterki. Chorizo należy pokroić w półplasterki. Smażenie składnikówCebulę i czosnek smażymy powoli na patelni na oleju, którego nie rozgrzewamy z wyprzedzeniem. Całość doprawiamy pieprzem. Dodajemy chorizo. Mieszamy i smażymy. Gotowani sosu pomidorowegoDodajemy pomidory. Doprawiamy kuminem. Mieszamy i gotujemy pod przykryciem na małym ogniu, co jakiś czas mieszając, aż zawartość patelni zgęstnieje. Pod koniec gotowania zdejmujemy pokrywkę i delikatnie odparowujemy płyn i zmniejszamy ogień. Dodanie jajekOdsuwamy pomidorowy sos, robiąc miejsce na jajka i wbijamy je na patelnię. Przykrywamy patelnię i podgrzewamy ok. 5-6 minut, aż białko zetnie się całkowicie, a żółtko pozostanie lekko płynne.

Gotową szakszukę udekoruj listkami świeżej bazylii, plasterkami chorizo oraz oliwkami – dzięki temu będzie wyglądała jeszcze bardziej apetycznie. Podawaj z chrupiącym pieczywem.

Z czym jeszcze można przygotować szakszukę?

Szakszuka to danie, z którym warto eksperymentować. Można do niej dodać także ser feta, bakłażana, a nawet botwinkę. Dobrym dodatkiem jest także szpinak czy jarmuż. Niektórzy dorzucają też szparagi. Miłośnicy bobu także mogą przygotować ten śniadaniowy specjał właśnie z tym dodatkiem. Szakszukę można również posypać pokruszonym serem owczym lub kozim. Idealnie pasuje do niej też groszek, czy kilka plasterków awokado. W ten sposób zrobisz z tego dania prawdziwą bombę witaminową. Przyprawy, które warto dodać, to:



czarny pieprz,

oregano,

bazylia,

kumin,

kurkuma,

chilli,

cynamon.

O czym pamiętać, robiąc szakszukę?

Żeby szakszuka wyszła naprawdę pyszna, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim zadbaj o smaczne pomidory – wybieraj te mięsiste i najbardziej soczyste. Istotne jest też przygotowanie cebuli i czosnku – powinny być one jedynie lekko zeszklone na patelni, a nie przypalone. Karol Okrasa radzi, by nie rozgrzewać z wyprzedzeniem oleju, tylko wrzucić je na chłodną patelnię. Ważne jest też, by jajka nie były zbyt mocno przysmażone – białko powinno być ścięte, ale żółtko lekko płynne – wtedy całość będzie smakować naprawdę wybornie.

