Wybierasz złe masło do smażenia? Sprawdź, co może ci naprawdę zaszkodzić

Masło to produkt, który w swojej kuchni wykorzystujemy niezwykle często. Przydaje się nie tylko do smarowania kanapek, ale też smażenia. Jest również składnikiem wielu ciast i różnego rodzaju deserów. Część z nas wybiera po prostu najtańsze masło lub to, do którego jest przyzwyczajona. Wiele osób gubi się też w tym, jaka tak naprawdę jest różnica między masłem klarowanym a zwykłym i które z nich lepiej włożyć do koszyka podczas zakupów spożywczych.

Co jest zdrowsze: masło klarowane czy zwykłe?

Proces klarowania masła polega na podgrzewaniu go do momentu, aż zostanie pozbawione wody i białek mlecznych. Masło klarowane może być więc uznawane za zdrowsze od zwykłego, ponieważ mogą je spożywać na przykład osoby z nietolerancją laktozy lub alergią na białka mleka krowiego.

Zaletą jest nieobecność białka i laktozy. Może być zatem stosowane w diecie osób, które z różnych powodów powinny ograniczać w diecie białko, przede wszystkim zwierzęce. Takie wskazanie dotyczy np. osób z niewydolnością nerek – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że masło klarowane nadal zawiera tłuszcze nasycone, a to może wpływać negatywnie na poziom cholesterolu we krwi – zwłaszcza jeśli jest spożywane w dużych ilościach.

Na którym maśle lepiej smażyć?

Masło klarowane różni się od zwykłego delikatnie smakiem – ma bardziej orzechowy aromat i intensywniejszą, złocistą barwę. Co więcej, posiada wyższy punkt dymienia, co oznacza, że można na nim bezpieczniej smażyć potrawy przez dłuższy czas.

Masło klarowane jest lepsze do smażenia, bo nie ma białka, a w takim zwykłym maśle, jak na nim smażysz, to pojawia się taka pianka i to nie jest dla nas dobre. Ale generalnie masło zawiera dużo nasyconych kwasów tłuszczowych i przede wszystkim ma dużo cholesterolu, a produkty bogate w cholesterol to nigdy nie jest dobry wybór do smażenia – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk Michał Wrzosek.

Podsumowując: masło klarowane może być korzystniejsze dla osób z nietolerancją laktozy lub alergią na białka mleka krowiego. Sprawdza się też lepiej podczas smażenia ze względu na wyższy punkt dymienia. Należy jednak zachować umiar w jego spożyciu. Dowiedz się także, jaki tłuszcz najlepiej wybrać do smażenia.

