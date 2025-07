Zrób naleśniki bez mleka, mąki i jajek. Ten przepis pełen zdrowia mam od teściowej

Naleśniki to dobry pomysł na pyszne śniadanie lub kolację. Robi się je naprawdę łatwo i szybko, a uwielbiają je niemal wszyscy, zwłaszcza dzieci. Można podać je na wiele ciekawych sposobów, jednak najczęściej jemy je klasycznie z twarogiem lub z dżemem. To potrawa, które „zawsze się obroni”, więc nie ma przeciwwskazań do eksperymentowania podczas jej przyrządzania. Dla wielu osób z pewnością będzie to zaskoczeniem, ale naleśniki można nawet przygotować z dodatkiem kaszy gryczanej. Przekonasz się też, że to najprostsze naleśniki, jakie można przyrządzić.

Jak zrobić naleśniki z kaszy gryczanej?

Przygotowując naleśniki z kaszy gryczanej, nie musisz dodawać do nich ani grama mąki. Nie będą potrzebne też jajka czy mleko. Jest to więc świetny patent, gdy masz ochotę na naleśniki, jednak nie masz w swojej lodówce tych składników.

Przepis: Naleśniki gryczane Naleśniki gryczane smakują jeszcze lepiej niż klasyczne, a zrobisz je bez trudu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 335 w każdej porcji Składniki 2 szklanki niepalonej kaszy gryczanej

woda

pół łyżeczki soli Sposób przygotowania Przygotowanie kaszyDwie szklanki kaszy gryczanej wsyp do sporego naczynia, a następnie zalej sporą ilością chłodnej wody. Przykryj naczynie i pozostaw całość na około 24 godziny. Po tym czasie odcedź kaszę na sicie, przepłucz chłodną wodą i przełóż do innego naczynia. MiksowanieDo naczynia z kaszą wlej 1,5 szklanki wody i dodaj pół łyżeczki soli. Całość zmiksuj. Jeśli ciasto będzie zbyt gęste – dodaj więcej wody. Smażenie naleśnikówNa rozgrzaną patelnię z odrobiną masła lub oleju wylej cienką warstwę porcji ciasta, a gdy będzie już odpowiednio przysmażone – przełóż na drugą stronę

Koniecznie sprawdź też inny patent na to, jak zrobić naleśniki tylko z dwóch składników – do nich również nie będziesz potrzebować mąki.

Dlaczego warto jeść kaszę gryczaną?

Warto sięgać po kaszę, nawet właśnie „przemycając” ją do swojego jadłospisu poprzez przygotowanie naleśników według powyższego przepisu. Jest to jeden z najzdrowszych gatunków kaszy. Jest świetnym źródłem białka, błonnika pokarmowego, ale też krzemu, który świetnie wpływa na kondycję kości, stawów, ale również układu sercowo-naczyniowego. Ma niski indeks glikemiczny, dlatego jest szczególnie polecana osobom z cukrzycą. Nie zawiera w swoim składzie też glutenu, więc śmiało mogą ją jeść osoby chorujące na celiakię. Kasza gryczana zawiera też witaminy z grupy B, witaminę E oraz beta-karoten. To także źródło magnezu, fosforu, cynku, miedzi, żelaza i potasu. Jeśli więc chcesz na stałe wprowadzić kaszę do swojego przepisu, to możesz używać jej jako dodatku do różnych dań mięsnych czy sosów, a nawet przygotować budyń z kaszy gryczanej.

