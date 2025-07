Nie tylko woda! Dietetyk zdradza, co jest smaczniejsze i znacznie lepiej nawadnia w upały

W upalne dni bardzo ważne jest odpowiednie nawodnienie, ponieważ wysoka temperatura sprzyja szybkiej utracie wody i elektrolitów. Wiele osób niestety o tym zapomina, a to może skutkować odwodnieniem organizmu. To z kolei może prowadzić do osłabienia, zawrotów głowy, a nawet omdlenia. Przyjęło się, że najlepiej nawadnia woda, jednak nie do końca jest to prawdą. Istnieją napoje, które działają jeszcze lepiej. O jednym z nich opowiada dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia.

Co pić w upalne dni? Rady dietetyka

Specjalista wyjaśnił, że aby nawodnić swój organizm, wcale nie musimy sięgać po zwykłą wodę.

Spośród mniej znanych produktów polecam wodę kokosową, która jest bardzo dobrym źródłem potasu, czyli ważnego elektrolitu, który tracimy, na przykład wraz z potem. Zwykle jedna szklanka wody kokosowej dostarcza aż 500 miligramów tego pierwiastka – powiedział ekspert.

W upalne dni warto sięgać też po inne napoje, takie jak fermentowane produkty mleczne typu maślanka lub kefir, ale też soki warzywne czy rozcieńczone soki owocowe.

Spośród soków owocowych na uwagę zasługują przed wszystkim sok z granatu, aronii, czarnego bzu, żurawiny czy dzikiej róży. Dobrym rozwiązaniem będzie też sok z brzozy. Ponadto możemy zdecydować się na napary ziołowe oraz koktajle owocowe i warzywne – podsumował dr Bartosz Kulczyński.

Jeśli jednak chcesz pozostać przy piciu wody mineralnej, to specjalista zaleca, by sięgnąć po takie takie, które dostarczają wysokiej ilości jodu albo elektrolitów w postaci magnezu lub wapnia.

Jeśli chodzi o konkretne nazwy wód, to mamy tu na przykład: Kryniczankę, Cehini Muszynę, Magnesię, Muszyńskie Zdroje, Muszyniankę czy Ustroniankę z jodem – wyjaśnił.

Ile pić wody w upały?

Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, w upały należy pić 2-2,5 litra wody dziennie, a w razie potrzeby – nawet więcej. Podczas aktywności fizycznej należy bezwzględnie zwiększyć tę ilość, bo wtedy też tracimy więcej płynów. W przeciwnym razie może dojść do odwodnienia.

Niedoborowi elektrolitów często towarzyszy odwodnienie. Sygnałem takiego stanu będzie osłabienie organizmu, senność, apatia, czasem również rozdrażnienie. Mogą pojawić się zawroty głowy, drżenie i bóle mięśni, obrzęki, a także biegunki lub zaparcia. Większa utrata elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca, zmiany ciśnienia krwi czy omdlenia – informuje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

