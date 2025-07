Popijasz jedzenie wodą? Sprawdź, co naprawdę dzieje się w twoim organizmie

Wiele osób uznaje picie wody do posiłku za szkodliwy nawyk, który negatywnie wpływa na przemianę materii. Rozcieńcza soki żołądkowe i zaburza procesy trawienia. W efekcie wywołuje wiele nieprzyjemnych objawów ze strony układu pokarmowego, takich jak na przykład wzdęcia, zaparcia i gazy. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? Na to pytanie postanowiła odpowiedzieć dietetyczka Anna Jedrej. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w mediach społecznościowych.

Czy picie wody do posiłku szkodzi zdrowiu?

Nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że picie wody podczas posiłku negatywnie oddziałuje na układ pokarmowy. Organizm bardzo szybko wchłania wodę, więc efekt „rozcieńczenia” soków żołądkowych jest krótkotrwały i nie ma wpływu na procesy trawienne. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że przywołany nawyk może wspomóc przemianę materii a dokładniej mówiąc – ułatwić przeżuwanie, połykanie oraz przesuwanie się treści pokarmowej przez układ trawienny. Popijanie posiłku – jak podkreśla ekspertka – dobrze sprawdzi się w przypadku małych dzieci, seniorów, a także osób zmagających się z kserostomią, czyli suchością w jamie ustnej. Warto jednak zachować ostrożność

Nadmierne picie do posiłków może już nie być takie korzystne. Może dawać złudne uczucie sytości i zaburzać apetyt (szczególnie u dzieci i seniorów), spowalniać opróżnianie żołądka i powodować uczucie przepełnienia, osłabiać dokładne gryzienie – przestrzega Anna Jedrej.

Specjalistka zauważa również, że wypijanie zbyt dużych ilości wody w trakcie posiłku prowadzi do chwilowej zmiany pH treści żołądkowej. To z kolei może szkodzić osobom z refluksem żołądkowo-przełykowym. Sprzyja bowiem „cofaniu się” treści żołądkowej do przełyku i nierzadko nasila symptomy choroby, między innymi zgagę.

Picie wody do posiłku a spalanie tłuszczu

Dr n. med. Agnieszka Jarosz i dr inż. Katarzyna Okręglicka w raporcie „Fakty i mity o wodzie. Badanie eksploracyjne opinii polskich internautów z komentarzami ekspertów” zwracają uwagę na jeszcze jedną kwestię dotyczącą picia w trakcie posiłku:

Warto wiedzieć, że utlenianie tłuszczu w organizmie jest obniżone po spożyciu żywności przez poposiłkowy wzrost insuliny. Wybór napojów w połączeniu z posiłkiem może mieć duży wpływ na czas obniżonego utleniania tłuszczu. Picie wody z posiłkiem może przywrócić poziom insuliny we krwi i stopień utleniania tłuszczów do przedposiłkowych wartości około 2 godziny wcześniej niż w przypadku wypicia z tym samym posiłkiem kalorycznego napoju – podkreślają ekspertki.

Mówiąc prościej – po posiłku poziom insuliny we krwi wzrasta, co spowalnia spalanie tłuszczu. Dzieje się tak, bo organizm w pierwszej kolejności pozyskuje energię z węglowodanów. Picie wody podczas jedzenia pozwala szybciej obniżyć stężenie insuliny. W efekcie organizm może prędzej wrócić do „trybu” spalania tłuszczu – nawet o 2 godziny wcześniej niż po wypiciu kalorycznego napoju (na przykład soku).

