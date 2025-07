Moja przyjaciółka odkryła ten patent na kawę. Jelita „ruszają z kopyta”, a smak? Bajka

Poranna kawa dla wielu z nas to prawdziwy rytuał. Zazwyczaj pijemy ją po prostu z cukrem. Czasami jednak warto poeksperymentować. Nie chodzi tylko o zastępowanie tego dodatku zdrowszymi zamiennikami, takimi jak na przykład miód. Dobrze jest też postawić na przyprawy. Dość popularny jest cynamon, ale moja przyjaciółka zdradziła mi, że warto sięgnąć też po kardamon, który lepiej działa, gdy chcemy polepszyć pracę swoich jelit. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, a do tego nadaje kawie świetnego smaku i aromatu.

Jak działa kawa z kardamonem?

Kawa z kardamonem nie tylko działa pobudzająco, ale sprawia też, że nasze jelita zaczynają lepiej funkcjonować. Kardamon znany jest ze swoich właściwości wspomagających trawienie oraz poprawiających perystaltykę jelit. Przyprawa ta przyspiesza procesy trawienne, a przez to też może zapobiegać zaparciom.

Kawa ma właściwości pobudzające, ale to nie wszystko. Zwiększa też tempo przemiany materii, a więc ten napój może również wspierać odchudzanie. Przyspiesza bowiem termogenezę, a to z kolei prowadzi do większego spalania kalorii. Trzeba jednak pamiętać o tym, że efekt ten jest subtelny, a podczas procesu odchudzania najważniejsza jest aktywność fizyczna i odpowiednie odżywianie. Również kardamon pozytywnie wpływa na przemianę materii, co też wspomaga odchudzanie, dlatego takie połączenie jest jeszcze skuteczniejsze, niż te dwa produkty osobno.

Jak przygotować kawę z kardamonem?

Przygotowanie kawy z kardamonem jest niezwykle proste. Musisz po prostu wymieszać dwie lub trzy łyżeczki świeżo mielonej kawy z odrobiną tej przyprawy (zaleca się 3 g kardamonu dziennie, czyli pół łyżeczki), a następnie ją zaparzyć. Taki napój możesz zrobić też przy użyciu ekspresu. Możesz użyć mielonego kardamonu, który dostaniesz w większości sklepów, ale też zielonych strąków tego korzennego dodatku, które trzeba samodzielnie rozetrzeć w moździerzu.

Jakie jeszcze właściwości ma kardamon?

Przyprawa ta ma także właściwości przeciwzapalne. To jednak nie wszystko, ponieważ dzięki właściwościom antyoksydacyjnym może zmniejszać ryzyko powstania zmian nowotworowych. Badania przeprowadzono w Indiach pokazały, że dieta, która jest bogata w ten dodatek, aż czterokrotnie zwiększa proces obumierania komórek rakowych. Co więcej, regularne spożywanie kardamonu może obniżać poziom całkowitego cholesterolu, markerów zapalnych oraz trójglicerydów. Pomaga on także na dolegliwości, takie jak wzdęcia czy nudności, a do tego obniża ciśnienie.

Otóż w jednym z badań naukowcy potwierdzili, że kardamon ma właściwości hipotensyjne, czyli ma zdolność do obniżania ciśnienia krwi. I można powiedzieć, że uzyskany przez naukowców wynik był bardzo zadowalający – wyjaśnił w opublikowanym nagraniu dr Bartosz Kulczyński, naukowiec i dietetyk.

Zobacz też inne właściwości kardamonu, będzie pod wrażeniem tego, ile dobroczynnych efektów może przynieść spożywanie tej przyprawy.

