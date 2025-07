Masło za darmo? Mleko za grosze? Biedronka odpala podwójną okazję, ale nie dla wszystkich

Miłośników masła nie brakuje, podobnie jak „łowców promocji”, którzy szukają każdego sposobu, by zaoszczędzić. Biedronka postanowiła po raz kolejny pogodzić interesy obu tych grup i zorganizowała atrakcyjną promocję na popularne masło do pieczywa. Sprawdź, jaki produkt jest objęty ofertą tym razem i co należy zrobić, by otrzymać go za darmo. Pospiesz się – promocja wkrótce się kończy. Nie pozwól, by ktoś sprzątnął ci taką okazję sprzed nosa. Możesz też zaoszczędzić na zakupie innych popularnych artykułów spożywczych. Sprawdź szczegóły.

Dobre masło za darmo w Biedronce

Sieć rozdaje za darmo Masło Polskie marki Mlekovita – ale tylko tym klientom, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka. Pozostali nie mogą liczyć na żaden upust. Muszą nabywać produkt po pełnej cenie, czyli za 9 złotych i 49 groszy. Na „szczęśliwców”, do których skierowana jest akcja promocyjna, nałożono jednak pewne wymogi. Nie zaoszczędzą na zakupie smarowidła, jeśli ich nie spełnią. Jeżeli chcesz otrzymać masło w gratisie, włóż do koszyka sześć opakowań tłuszczu. Wtedy przy kasie zapłacisz tylko za trzy z nich. Cena jednej sztuki „spadnie” do 4 złotych i 75 groszy.

Pamiętaj jeszcze o paru innych ważnych kwestiach – promocja obowiązuje tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy we wtorek, 15 lipca 2025 roku. Masz więc mało czasu na uzupełnienie domowych zapasów. Nie możesz też kupić więcej niż 6 opakowań masła na jedno konto Moja Biedronka. Oczywiście w ramach opisanej akcji rabatowej.

Jak kupić taniej mleko w Biedronce?

Sieć zorganizowała również ciekawą ofertę na mleko UHT marki Mleczna Dolina (3,2%). Możesz je nabyć ponad 50 procent taniej niż zwykle. Musisz tylko kupić minimum 6 kartonów nabiału i posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Jeśli spełnisz te warunki, za jedno opakowanie produktu zapłacisz złotówkę i 85 groszy. Oszczędność jest spora, bo regularna cena wynosi 3 złote i 79 groszy. Limit dzienny to 12 kartonów. Opisana promocja obowiązuje wyłącznie w poniedziałek, 14 lipca 2025 roku.

