Rosół czy pomidorowa? Dietetyk wskazał, co jest o wiele zdrowsze. Sprawdź!

Zupy są bardzo ważnym elementem codziennej diety. Dostarczają wielu witamin, minerałów, a przy okazji nawadniają. Są lekkostrawne, a jednocześnie sycące. W Polsce cieszą się dużą popularnością, wiele osób nie wyobraża sobie prawdziwego obiadu właśnie bez zupy. Najpopularniejsze są: pomidorowa i rosół. Jeśli zastanawiasz się, który z tych obiadowych klasyków jest zdrowszy, to odpowiedź znajdziesz poniżej.

Co jest zdrowsze: pomidorowa czy rosół?

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, co jest bardziej wartościowe dla naszego organizmu. Specjalista porównał ze sobą dwie zupy: pomidorową oraz rosół.

Rosół zawiera wszystkie substancje potrzebne dla zdrowej skóry i stawów. Jedzenie rosołu w trakcie przeziębienia może mieć pozytywny wpływ na przebieg choroby. Za to zupa pomidorowa to świetne źródło likopenu, który ma właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe – powiedział.

Ekspert dodał także, że rosół jest niskokaloryczny, ponieważ ma tylko 10 kcal na 100 ml, a jak dorzucimy do niego różne dodatki, to stworzymy zbilansowany posiłek o niskiej ilości kalorii. Trzeba jednak pamiętać, że kaloryczność zupy może się różnić w zależności od sposobu przygotowania.

Ale jeśli pomidorowa jest zrobiona z rosołu z wczoraj, to wygrywa – podsumował.

Wynika to z tego, że wtedy zupa pomidorowa zawiera wszystkie cenne właściwości rosołu, jednak z ważnym dodatkiem – likopenem.

Dlaczego warto jeść zupy?

Zupy to doskonały posiłek na każdą porę roku. W zimie cudownie rozgrzewają, a w lecie możemy przygotować chłodniki z sezonowych warzyw i owoców. W tej potrawie można połączyć różne produkty: warzywa, mięso, kasze i wiele więcej. Jest więc świetnym źródłem różnych składników odżywczych, ale też minerałów, takich jak na przykład potas, fosfor czy wapń. Do tego zupy są naprawdę łatwe w przygotowaniu i nie wymagają szczególnych zdolności kulinarnych. Ich jedzenie wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i trawiennego. To też świetny sposób na wykorzystanie sezonowych produktów, ale również ograniczenie marnowania jedzenia – możemy dzięki temu zużyć to, co mamy w lodówce.

Choć zupa pomidorowa oraz rosół są najbardziej lubiane przez Polaków, to wcale nie należą one do grupy tych najzdrowszych.

Polacy też zapominają trochę o zupach. Część osób owszem spożywa je chętnie, natomiast tu nie chodzi tylko o rosół i zupę pomidorową. Chodzi też o takie zupy, które zawierają warzywa i to właśnie w formie rozgotowanej, bo to jest wspaniałe źródło błonnika pokarmowego dla naszych mikrobów, które mamy w jelitach. Często używam stwierdzenia, że zupa to jest taki „opatrunek na jelita” – powiedziała w rozmowie z „Wprost” dr hab. Sylwia Naliwajko, naukowiec i dietetyk kliniczny.

