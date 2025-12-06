W przedświątecznym chaosie ratuje mnie ten patent na krokiety. Robię je w kilka minut i nikt nie poznaje różnicy

W grudniu zdarzają się takie dni, kiedy kuchnia zamienia się w małą fabrykę świątecznych zapachów. Kapusta już pyrka na kuchence, grzyby się moczą, ryba czeka na obtoczenie, farsz do krokietów leży gotowy na blacie, a ja zastanawiam się, jak zdążyć ze wszystkim przed pierwszą gwiazdką. W końcu naleśniki też nie zrobią się same. W takich momentach sięgam po przepis na ekspresowe krokiety. Gdy nadzienie jest już przygotowane, ich wykonanie zajmuje dosłownie chwilę, a do wigilijnego barszczu pasują idealnie.

Jak zrobić ekspresowe krokiety?

Przepis na te krokiety sprawił, że Wigilia przestała być wyścigiem z czasem. Wystarczyła jedna zmiana w tradycyjnej recepturze, by wszystko uprościć. Nie smażę już naleśników. Zastępuję je gotowymi waflami. Miękną od farszu, zwijają się jak marzenie, a po obsmażeniu smakują tak, że nikt przy stole nie zauważa różnicy. To właśnie dzięki nim przekąski do barszczu robię błyskawicznie.

Przygotowanie tych ekspresowych krokietów jest banalnie proste. Umieść wafle na blacie i nałóż na nie farsz. Wysmaruj cienką warstwą całą powierzchnię wafla, ale niezbyt grubo. Pamiętaj o jednej bardzo istotnej kwestii – nadzienie musi być cieple. Jego temperatura sprawi, że zamienniki naleśników zmiękną i łatwo będzie je formować w krokiety. Zwijaj je dość ciasno, ale nie dociskaj wafli zbyt mocno, bo mogą popękać. Działaj precyzyjnie, ostrożnie i powoli. W tym przypadku pośpiech nie jest najlepszym doradcą. Może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Gdy krokiety zyskają właściwą formę, obtocz je w rozmąconym jajku i bułce tartej, a następnie usmaż. Dzięki temu będą mieć złocistą, chrupiącą skórkę.

Czym nafaszerować krokiety z wafli?

Krokiety z wafli możesz nadziać praktycznie wszystkim, na co masz ochotę. I to jest właśnie ich największa zaleta. Wafle są neutralne w smaku, szybko miękną od nawet lekkiej wilgoci, więc świetnie współgrają wieloma różnymi farszami, które tradycyjnie dodajemy do naleśników. Najbardziej klasycznym rozwiązaniem jest połączenie kapusty i grzybów. Możesz też postawić na nadzienie inspirowane pierogami ruskimi, czyli ziemniaki z serem i duszoną cebulką albo duszone pieczarki z cebulką. Takie krokiety sprawdzą się nie tylko na Wigilię czy Boże Narodzenie, ale też Sylwestra i Nowy Rok.

