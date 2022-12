Kolejny suplement znika ze sklepów. GIS ostrzega: nie jedz tego preparatu!

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach GIS, „w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w próbce określonego poniżej suplementu diety stwierdzono obecność niedeklarowanych substancji: johimbiny oraz ibutamorenu”. To substancje, które w ogóle nie powinny znaleźć się w żywności (suplementy diety zgodnie z obowiązującymi przepisami są uznawane za żywność).

Szczegóły wycofywanego produktu

Chodzi o suplement reklamowany jako preparat dla mężczyzn. Według producenta ma wpływać na poprawę życia seksualnego i zwiększyć poziom testosteronu.

Produkt – BOOSTERON HARDCORE TESTOSTERONE BOOSTER (120 kapsułek),

Data minimalnej trwałości: 05.07.2024,

Numer partii: 2GREJ6,

Producent: UNS SUPPLEMENTS SP. z o. o., ul. Buforowa125/H3A, 52-131 Wrocław.

Jak informuje GIS, produkt został w całości wycofany z rynku, a wszyscy klienci, do których producent posiadał dane kontaktowe, zostali powiadomieni. To kolejny w tym miesiącu suplement wycofany przez GIS z powodu zawartości johimbiny. Trzeba dodać, że ani johimbina, ani ibutamoren nie są uwzględnione na etykiecie produktu.

Dlaczego johimbina oraz ibutamoren są niebezpieczne?

Johimbina jest głównym alkaloidem kory johimby, który może wywoływać szereg działań niepożądanych. Kora johimby lekarskiej oraz preparaty z niej uzyskane są zakazane do stosowania w żywności w Unii Europejskiej. Przedawkowanie johimbiny może być śmiertelnie niebezpieczne, dlatego substancja jest zakazana do wykorzystywania w preparatach na odchudzanie (w dużych, ale niebezpiecznych dla organizmu dawkach, działa jak spalacz tłuszczu). Przedawkowanie johimbiny może doprowadzić do zawału serca. Johimbina w niewielkich dawkach jest wykorzystywana w lekach na erekcję wypisywanych na receptę.

Z kolei ibutamoren należy do grupy SARM’s (selektywnych modulatorów receptorów androgenowych), które zdaniem Zespołu do spraw Suplementów Diety działającego przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej nie powinny być stosowane w produkcji suplementów diety.

