GIS wycofuje popularne ciastka. Wykryto w nich fragmenty metalu

Główny Inspektor Sanitarny został powiadomiony o wycofywaniu z rynku wyrobów ciastkarskich holenderskiej firmy Banketbakkerij Merba B.V. Powodem były skargi konsumentów, którzy wykryli w produktach obecność kawałków metalu. Po otrzymaniu tej informacji GIS podjął decyzję o natychmiastowym zaprzestaniu sprzedaży tych towarów.

Szczegóły wycofanych wyrobów ciastkarskich

Chodzi o ciastka z czekoladą. Główny Inspektor Sanitarny w udostępnionym komunikacie przekazał, że z obiegu wycofano następujące produkty:

Nazwa produktu: FINTON'S Chocolate 40% Cookies 225 g

Numer partii: 2334803

Data minimalnej trwałości: 12-09-2024

Dystrybutor w Polsce: NETTO Sp. z o.o. Motaniec 30 73-108 Kobylanka

Nazwa produktu: K-Classic Ciastka z podwójną czekoladą 200 g

Numer partii: 2334103

Data minimalnej trwałości: 06-12-2024

Dystrybutor w Polsce: Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j.

Producentem wskazanych ciastek jest firma Banketbakkerij Merba B.V., Wilhelminakanaal Noord 2, 4902 VR Oosterhout, The Netherlands. Słodycze wycofane ze sprzedaży nie nadają się do spożycia. Należy je wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym zostały kupione.

Co dalej z wycofanymi ciastkami?

Ciastka objęte ostrzeżeniem Głównego Inspektora Sanitarnego nie są już dostępne w sieciach Kaufland i Netto. Klienci, którzy zakupili słodycze mogą je zwrócić nawet bez okazywania paragonu. Otrzymają zwrot poniesionych kosztów. Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje proces wycofywania produktów z rynku.

