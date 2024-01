Nie kupuję już „piegusek”. Robię je sama w muffinowej wersji. Wszyscy proszą o dokładkę

Przygotowywanie słodkości na własną rękę to dobry patent. Dzięki temu możemy dostosować skład wypieku do naszych indywidualnych potrzeb, sporo zaoszczędzić i poćwiczyć kreatywność. Uwierzcie mi na słowo: gotowanie pobudza wyobraźnię, zwłaszcza gdy decydujemy się na zboczenie z utartych kulinarnych szlaków. Efekty eksperymentowania w kuchni nierzadko bywają pyszne i zaskakujące. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tej tezy są pieguskowe muffinki z mojego przepisu.

Jak zrobić pieguskowe muffiny?

Przygotowanie tych słodkości nie wymaga dużego wysiłku. Nie zajmie też wiele czasu. Efekt kulinarnych starań z pewnością przejdzie wasze najśmielsze oczekiwania. W moim domu muffiny znikają w mgnieniu oka i wszyscy proszą o dokładkę.

Przepis: Muffiny à la Pieguski Pokochacie te muffinki, gdy tylko ich spróbujecie. Są pyszne i sycące. W dodatku nie wymagają dużego nakładu pracy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 12 Składniki 300 g mąki pszennej

100 g cukru

10 ml ekstraktu z wanilii

2 jajka

150 ml gazowanej wody mineralnej

100 ml oleju

10 g proszku do pieczenia

100 g ciemnej czekolady Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówJajka należy wyjąć z lodówki, by nabrały temperatury pokojowej, a czekoladę posiekać na mniejsze, ale niezbyt drobne kawałki. Mąkę trzeba przesiać przez sito. Przygotowanie ciastaW misce należy wymieszać cukier, ekstrat z wanilii, mąkę i proszek do pieczenia, a następnie w osobnym naczyniu połączyć ze sobą rozmącone jajka, olej i wodę. Następnie trzeba wlać powstałą miksturę do miski z mąką i pozostałymi składnikami. Całość powinna utworzyć jednolitą masę. Na koniec należy dodać do niej czekoladę i lekko wymieszać. PieczenieCiasto należy przełożyć do papilotek i umieścić je w formie na muffiny. Następnie trzeba nagrzać piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza i ułożyć formę na środkowej półce (grzanie góra-dół). Piec przez około 30 minut. Po tym czasie należy uchylić drzwiczki piekarnika i wbić patyczek do szaszłyków w ciasto. Jeśli będzie suchy, to znak, że muffiny są gotowe. PodawaniePo upieczeniu nie należy wyjmować muffin od razu z piekarnika. Trzeba je lekko wystudzić. W tym celu wystarczy lekko uchylić drzwi piekarnika, a po 5 minutach otworzyć je do połowy. Po tym czasie można już wyjąć wypieki na kratkę. Trzeba poczekać aż całkiem ostygną.

Do przygotowania tych muffinek możecie również wykorzystać jagody, borówki amerykańskie lub rodzynki. Pamiętajcie, by wcześniej namoczyć bakalie. Dzięki temu będą miękkie i lekkie. Przed dodaniem ich do ciasta, odsączcie je z nadmiaru wody.

Jak „odchudzić” pieguskowe muffiny?

Pieguskowe muffiny możecie również przygotować w dietetycznej wersji. Wystarczy, że wprowadzicie do jadłospisu kilka drobnych modyfikacji:

zrezygnujcie z dodawania do ciasta „zwykłego” białego cukru (postawcie na miód, ksylitol lub syrop klonowy, oczywiście w ograniczonej ilości),

zamieńcie czekoladę na owoce, na przykład przywołane wcześniej borówki amerykańskie czy jagody,

połączcie mąkę pszenną z owsianą, dzięki temu muffinki zyskają ciekawy, orzechowy posmak i będą bardziej sycące (w rezultacie szybciej zaspokoicie głód i nie dostarczycie organizmowi dużej ilości nadprogramowych kalorii).

Pamiętajcie jednak, że podstawową zasadą na diecie redukcyjnej jest umiar. Nie musicie rezygnować ze słodkości podczas odchudzania, ale zadbajcie o to, by nie przesadzić z ich ilością. Nawet zdrowe produkty mogą utuczyć, gdy będą spożywane w nadmiarze. Nie zapominajcie też o jednej bardzo istotnej kwestii – drastyczne ograniczanie kalorii i odmawianie sobie kulinarnych przyjemności również nie jest wskazane. Dieta powinna być racjonalnym sposobem odżywiania, a nie torturą czy pasmem wyrzeczeń.

Inne popularne słodkości, które można przygotować w domu

W domu możecie przygotować nie tylko „pieguski”, ale również inne popularne i lubiane słodycze, i to w odchudzonej wersji, która nie pójdzie wam w boczki, na przykład fit tiramisu albo dietetyczne kulki Raffaello. Do takich deserów świetnie pasuje kawa z kardamonem lub kakao z cynamonem. Napoje z dodatkiem wskazanych przypraw dobrze wpływają na układ pokarmowy. Przyspieszają przemianę materii i spalanie kalorii.

