Jak celebruje się picie kawy w innych krajach? O „kawie z garnka” usłyszałam pierwszy raz

Picie kawy dla wielu ludzi to obowiązkowy punkt każdego poranka. Ta „chwila przyjemności” jest praktykowana przez ludzi na całym świecie. Niektórzy piją kawę dla pobudzenia, inni z kolei tylko dla smaku. Kawa ma również swoje kulturowe znaczenie – jest często spożywana w towarzystwie, jako pretekst do spotkań czy rozmów. Trudno wyobrazić sobie życie bez tego napoju. Można pić ją w biegu lub delektować się każdym łykiem, postawić na klasyczną czarną kawę lub popijać ją z najróżniejszymi dodatkami. W każdym zakątku świata jej spożywanie celebruje się jednak nieco inaczej.

Tych zasad picia kawy trzeba przestrzegać we Włoszech

Krajem, który najbardziej kojarzy nam się z celebrowaniem picia kawy, są oczywiście Włochy. Obowiązuje tutaj wiele rytuałów z tym związanych. We Włoszech o poranku, czyli do godziny 11-stej, pije się kawę z mlekiem, na przykład cappuccino, latte macchiato czy po prostu latte. Jest też świetnym dodatkiem do słodkich śniadań (a czasami wręcz je zastępuje). Z kolei zamówienie takiej kawy po godzinie 11-stej może spotkać się z nieprzychylnym spojrzeniem baristy.

Później pije się espresso, czyli „un caffe”. Taka czarna kawa pita jest aż do samego wieczora. Co ciekawe, Włosi ten typ kawy często piją przy barze, bez siadania przy stoliku. Zaskoczeniem dla turystów może być zróżnicowanie cenowe, które z tego wynika – za kawę trzeba zapłacić więcej, gdy zajmuje się miejsce przy stoliku. Przeczytajcie też, jaką kawę piją Francuzki.

Jak pije się kawę w krajach arabskich?

W świecie arabskim picie kawy pełni bardzo ważną rolę kulturową. Jest tradycyjnym napojem, który symbolizuje między innymi gościnność. Odmówienie jej wypicia może zostać odczytane jako niegrzeczne. Kawa „po arabsku” zazwyczaj jest przyrządzana bez dodatku cukru (ale z kardamonem), za to je się do niej daktyle, które nadają słodyczy. Kawa często jest pretekstem do spotkań i rozmów. Tradycyjnie przyrządza się ją na wolnym ogniu, w specjalnym naczyniu – tygielku. Jest bardzo intensywna w smaku, ma charakterystyczny posmak orientalnych przypraw, zazwyczaj podawana jest w małych filiżankach. Gościom serwuje się ją w określony sposób – gospodarz trzyma w prawej dłoni filiżankę dla gościa, a w lewej tygielek z kawą.

Irisch Coffee, czyli kawowy klasyk z Irlandii

Kawa po irlandzku, czyli „Irish Coffee” to idealna propozycja dla tych, którzy lubią mocne i bardzo esencjonalne smaki. Podstawą tego napoju jest czarna kawa, jednak cały jej urok tkwi w odpowiednich dodatkach, czyli irlandzkiej whiskey, gęstej, bitej śmietanie, a także cukrze trzcinowym. Do wynalezienia tego popularnego aktualnie napoju doszło przez przypadek. Przypisuje się to Josephowi Sheridanowi – zaproponował taką rozgrzewającą mieszankę pasażerom, którzy lecieli z Irlandii do Kanady, jednak byli zmuszeni na skutek złych warunków atmosferycznych, by spędzić noc na lotnisku. Dzisiaj ten kawowy klasyk można zamówić w większości kawiarni.

Mniej znane rytuały picia kawy z całego świata

Kawa stała się również popularnym napojem w Tajlandii. Tutaj jednak pije się ją w znacznie mniej tradycyjnej wersji, niż na przykład we Włoszech. Kawa w stylu tajskim podawana jest zazwyczaj w formie mrożonej, z dodatkiem mleka skondensowanego, lodu oraz odrobiną mielonego kardamonu. Warto również spróbować tajskiej herbaty. Z kolei w krajach skandynawskich popularna jest „fika”, czyli specjalna przerwa kawowa. Jest to swego rodzaju odpowiednik angielskiego „five o'clock”. Pije się ją w ramach codziennego rytuału, a Szwedzi przy kubku takiej gorącej kawy spędzają co najmniej 15 minut, jest to tzw. przerwa na kawę i ciastko i relaks w ciągu dnia.

Z kolei w Meksyku można się natknąć na bardzo oryginalny sposób przygotowywania kawy. Chodzi o „cafe del olla”, czyli kawę z garnka. Jest ona przyrządzana w specjalnym, glinianym naczyniu o grubym dnie. Ten tradycyjny sposób jest silnie związany z historią Meksyku. Kobiety, które podczas rewolucji meksykańskiej pomagały mężczyznom, przygotowywały dla nich właśnie taką kawę – słodką, z dodatkiem goździków, czekolady i cynamonu. Taka kawa nie jest jednak podawana na co dzień, a jedynie na specjalne okazje. Ciekawostką jest również to, że w Wietnamie do kawy dodaje się żółtko jajka. Ubija się je razem z mlekiem skondensowanym i ekstraktem waniliowym, a następnie nakłada na gorące espresso i posypuje kakao. Jeśli jesteście miłośnikami kawy – śmiało możecie eksperymentować, jednak sprawdźcie wcześniej, jakie są najgorsze rodzaje kawy. Warto również wiedzieć, jak kawa wpływa na organizm.

Czytaj też:

Kawa, jaką pijemy, zdradza naszą osobowość. Dietetyczka o psychologii kawyCzytaj też:

Holenderki rozsmakowują się w tym napoju. Rozgrzewa, uspokaja i pobudza trawienie