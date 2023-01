Przerywany post nie pomaga w utracie wagi? To nie najlepsza metoda odchudzania

Post przerywany to sposób żywienia, który zakłada przyjmowanie posiłków tylko w czasie okna żywieniowego. Wiele osób sięgało po tę metodę odżywiania, by stracić zbędne kilogramy i schudnąć. Okazuje się jednak, że nie jest to najlepszy pomysł, a poszczenie przez większą część doby wcale nie pomaga zgubić tkanki tłuszczowej.

Post przerywany nie wpływa na zmniejszenie wagi

Zgodnie z badaniem opublikowanym w „Journal of The American Heart Association”, w którym wzięło udział ponad 540 osób, godzina spożywania posiłków nie ma wpływu na wagę. W czasie badania naukowcy śledzili nie tylko czas spożywania posiłków, ale również i wielkość porcji. Wyniki były jasne – ograniczanie jedzenia do konkretnych norm czasowych może nie przynieść oczekiwanych efektów w postaci utraty zbędnych kilogramów.

„Zaczynamy myśleć, że czas posiłków w ciągu dnia najprawdopodobniej nie powoduje natychmiastowej utraty wagi” – skomentowała wyniki dr Wenda Bennett, profesor medycyny na oddziale ogólnej medycyny wewnętrznej w Johns Hopkins School of Medicine". O wiele lepsze efekty przynosi jedzenie mniejszych porcji.

Czym jest post przerywany?

Post przerywany to sposób odżywiania, zgodnie z którym przyjmuje się pokarmy jedynie w czasie 8-godzinnego okna żywieniowego. Przez pozostałe 16 godzin należy powstrzymać się od jedzenia jakichkolwiek posiłków. Dozwolona jest tylko woda, ewentualnie czarna kawa lub herbata ziołowa.

Zgodnie z zaleceniami postu przerywanego, posiłki można przyjmować np. w godzinach 10-18. W tym czasie należy spożywać zarówno śniadanie, jak i obiad czy kolację. Po godzinie 18 nie przyjmujemy już żadnych pokarmów.

Efekty postu przerywanego to przede wszystkim uregulowanie procesów trawiennych, obniżenie poziomu cukru we krwi, zmniejszenie ryzyka wystąpienia stanu przedcukrzycowego czy insulinooporności.

