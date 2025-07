Uważaj na taką cukinię, może być silnie trująca. Zobacz, jak łatwo ją rozpoznać

Cukinia jest bardzo smacznym, a do tego wszechstronnym warzywem – pasuje do naprawdę wielu potraw. Świetnie sprawdza się jako główny składnik dań, ale też tylko dodatek. Ja bardzo lubię jajecznicę z tym warzywem, dlatego kupuję je naprawdę często. Ostatnio dowiedziałam się jednak, że trzeba uważać, ponieważ czasami cukinia może być trująca. Byłam zaskoczona, że konsekwencje mogą być aż tak poważne. Od tej pory już zawsze zwracam uwagę, czy w jej smaku nie wyczuwam nic, co mogłoby budzić moje obawy.

Ta cukinia może być trująca

Mało osób o tym wie, ale zdecydowanie powinniśmy wystrzegać się jedzenia gorzkiej cukinii. Taki smak tego warzywa jest sygnałem ostrzegawczym – trzeba wtedy bezwzględnie je wyrzucić. Gorzka cukinia zawiera bowiem toksyny zwane kukurbitacynami. Są one wytwarzane przez rośliny dyniowate w celu ochrony przed szkodnikami. Jest ona odporna na wysoką temperaturę, a więc nie pomoże na przykład usmażenie czy upieczenie cukinii. To właśnie ta substancja odpowiada za goryczkę w tym warzywie. Spożycie gorzkiej cukinii może spowodować zatrucie pokarmowe, objawiające się nudnościami, bólem brzucha oraz biegunką. Znane są jednak nawet przypadki śmiertelne po zatruciu kukurbitycyną.

Jakie potrawy można przygotować z cukinii?

Jeśli jednak nie czujesz gorzkiego smaku w zakupionej przez siebie cukinii – śmiało możesz ją jeść. Z tego warzywa można przygotować między innymi leczo. Jest też świetnym dodatkiem do makaronu – idealnie komponuje się z „niebieskim serem”. Możesz zrobić też pyszne placki z cukinii lub podać ją faszerowaną mięsem mielonym, a całość posypać żółtym serem. Idealnie sprawdza się też jako składnik szaszłyków. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie frytek z cukinii. Pasuje również jako składnik omleta. Mało osób pewnie kojarzy to warzywo z deserami, ale wbrew pozorom z cukinii możesz przygotować pyszne brownie. Można ją też marynować lub konserwować. Niektórzy robią z kolei sos z cukinii do słoików, który można jeść przez cały rok.

Dlaczego warto jeść cukinię?

Cukinia zawiera duże ilości wody, dlatego świetnie sprawdza się w przypadku osób na diecie odchudzającej. Jest to też warzywo niskokaloryczne – ma około 16 kcal w 100 gramach. Jest także lekkostrawna, a więc nie obciąża naszego układu pokarmowego. Jej jedzenie dostarcza także cennych witamin i minerałów, takich jak witamina A, C, K, B1, a także potas, magnez czy żelazo.

