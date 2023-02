Dieta jaskiniowców przynosi spektakularne efekty. To na niej schudła Dominika Ostałowska

Dieta jaskiniowców to nic innego jak dieta paleo, która swojego czasu była bardzo popularna. Jest to dość rygorystyczny sposób żywienia, który zakłada wyeliminowanie przetworzonych produktów, ale również zbóż czy produktów mlecznych. Z tego względu nie jest polecana wszystkim. Co trzeba wiedzieć o diecie jaskiniowców i jakie może przynieść efekty?

Co to jest dieta jaskiniowców?

O diecie jaskiniowców zrobiło się głośno za sprawą Dominiki Ostałowskiej. Aktorka pojawiła się na salonach po dłuższej nieobecności i zachwyciła wszystkich wyraźnie szczuplejszą sylwetką. Powiedziała, że za jej świetny wygląd odpowiada dieta jaskiniowców, dzięki której udało jej się zrzucić kilka kilogramów.

Dieta ta rzeczywiście może przynieść spektakularne efekty. Zakłada spożywanie wyłącznie takich produktów, jakie jedli nasi przodkowie w epoce neolitu. Można jeść zatem nieprzetworzone mięso, warzywa i owoce, tłuszcze pochodzenia roślinnego i orzechy.

Czego nie można jeść na diecie paleo?

Na diecie jaskiniowców niewskazane są wszystkie przetworzone produkty.Trzeba wyeliminować nie tylko gotowe dania, ale również sosy, półprodukty, dania w puszkach i słoikach, sery, wędliny, produkty mleczne. Nie można spożywać niczego, czego nie jedli nasi przodkowie. To oznacza, że trzeba również zrezygnować ze wszystkich przekąsek słodkich i słonych, ciast, słodkich wyrobów cukierniczych, pieczywa. Z tego względu dieta ta jest uważana za bardzo restrykcyjną.

Jakie są efekty diety jaskiniowców?

Dieta paleo prowadzi do stopniowej i regularnej utraty tkanki tłuszczowej. Dzięki temu, że jest dietą obfitującą w świeże warzywa i owoce może wyciszyć stany zapalne i wzmocnić układ odpornościowy. Wykluczenie z diety glutenu oraz nabiału przynosi korzyści zwłaszcza osobom, które borykają się z chorobami autoimmunologicznymi i schorzeniami tarczycy, a zrezygnowanie z przetworzonych i z mącznych produktów pomaga uregulować poziom glukozy we krwi. Dieta jaskiniowców polecana jest zatem tym, którzy walczą z insulinoopornością.

Kto nie powinien stosować diety paleo?

Dieta jaskiniowców może dostarczać duże ilości białka, dlatego nie poleca się jej osobom chorującym na kamicę nerkową czy schorzenia nerek. Ze względu na obecność tłuszczów pochodzenia zwierzęcego z kolei nie zaleca się jej tym, którzy mają wysoki poziom cholesterolu lub cierpią na choroby układu krążenia.

