Chcesz schudnąć? Tych 7 produktów nie może zabraknąć w twojej diecie

– Na początek muszę wyjaśnić, że nie ma żadnych cudownych produktów, które sprawią, że nagle schudniemy. Najważniejsze zawsze będzie przestrzeganie ogólnych zasady zdrowego odżywiania – mówi dr n. med. Karina Ryterska, dietetyczka pracująca m.in. na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Osobom, które chciałyby zredukować wagę, poleca dietę DASH, która bogata jest w warzywa, owoce, zdrowe tłuszcze, pełnoziarniste produkty zbożowe, rośliny strączkowe czy orzechy. Zakłada ograniczenie jedzenia czerwonego mięsa, słodyczy i ogólnie: wysokoprzetworzonych, pełnych soli i cukru produktów.

Co jeść, żeby chudnąć?

Karina Ryterska wymienia siedem produktów, które warto wprowadzić do codziennej diety (nie tylko wtedy, kiedy chcemy zrzucić zbędne kilogramy).

Zielona herbata



– Zielona herbata w każdej formie (także matcha) będzie wspierać odchudzanie – i ogólnie: powinna być na stałe włączona do zdrowej diety – mówi Karina Ryterska. Zielona herbata przyspiesza trawienie, a dzięki zawartości katechin (związki polifenolowe), pomaga ograniczać wchłanianie tłuszczów.



Buraki



Buraki w każdej postaci, także sok z buraków, to obowiązkowy punkt w menu osób, które chcą schudnąć, ale też osób, które są aktywne fizycznie. – Buraki wspomagają syntezę tlenku azotu, a ten z kolei poprawia pracę układu krążenia, co przekłada się na lepsze dotlenowanie mięśni podczas pracy. A wszystkie procesy przemiany materii najlepiej przebiegają w obecności tlenu – tłumaczy Karina Ryterska.



Zielone warzywa



Nie żałuj sobie zielonych warzyw. Może to być zielona papryka, natka pietruszki, szpinak czy seler naciowy. – Zielone warzywa są szczególnie cenne ze względu na zawartość folianów i świetny błonnik. Dzięki temu wspierają zdrowie jelit i budują mikrobiom jelit – mówi dietetyczka.



Kiszonki



Kiszona kapusta, kiszone buraki, kiszone ogórki i co tylko lubisz. – To po prostu naturalne probiotyki, dzięki nim poprawia się mikrobiom jelitowy, a to niezwykle istotne przy zdrowym odchudzaniu – tłumaczy Karina Ryterska.



Ostropest plamisty



Zdrowe odchudzanie to także wsparcie wątroby, która w procesie trawienia odgrywa istotną rolę. – O zdrową wątrobę pomoże zadbać ostropest, polecam na przykład stosowanie oleju z ostropestu, który można dodawać do sałatek – radzi ekspertka.



Kawa



Najlepiej czarna, bez dodatku cukru czy słodkich syropów. – Kawa stymuluje organizm do działania, a tym samym przyspiesza metabolizm pomagając nam spalać tkankę tłuszczową – mówi Karina Ryterska.



Fioletowe i bordowe warzywa i owoce

Chodzi m.in. jagody, borówki, czarne porzeczki i ciemne winogrona. To ze względu na zawartość polifenoli. – Polifenole pomagają redukować stan zapalny. Nadwaga i otyłość sprawiają, że w organizmie utrzymuje się stan zapalny, więc dieta, która go niweluje, będzie pomocna w odchudzaniu – wyjaśnia dietetyczka.



Odchudzanie to nie tylko dieta

Karina Ryterska zwraca uwagę na to, aby jeść produkty, które są łatwo trawione. – Zjedzmy mięso, ale nie smażone w grubej panierce, a np. ugotowane na parze lub na przykład upieczone w naczyniu żaroodpornym. Będzie również smaczne, a nie obciążymy takim posiłkiem nadmiernie układu pokarmowego – radzi.

Niezbędna dla zachowania zdrowia i przy zdrowym odchudzaniu jest także regularna aktywność fizyczna. Jaka? Tu specjaliści są zgodni: taka, jaka sprawia ci przyjemność i na jaką pozwala twój stan zdrowia. Może to być pływanie, jazda na rowerze, jazda na nartach, wrotkach, łyżwach czy zajęcia w klubie fitness. A może to być po prostu zwykły spacer.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem nowej diety lub wprowadzeniem nowego planu żywieniowego zawsze warto porozmawiać z lekarzem lub dietetykiem.



Czytaj też:

Surówka z marchwi na równowagę hormonalną? Eksperci oceniają hit z TikTokaCzytaj też:

Kremowe pesto z awokado. Zakochasz się w tym daniu! Polecamy sprawdzony przepis