Dieta DASH – jadłospis i zasady. Czy to najzdrowsza dieta dla serca i układu krążenia?

Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) jest optymalnie zbilansowana i pozytywnie wpływa m.in. na zdrowie serca i układu krążenia. To specjalny model żywienia, który został skomponowany w celu wsparcia leczenia pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi oraz pacjentów z zaburzeniami lipidowymi, które są przyczyną rozwoju nadciśnienia tętniczego, miażdżycy i choroby wieńcowej.

Jadłospis diety DASH uwzględnia produkty, które stanowią również podstawę diety śródziemnomorskiej. Warto wspomnieć w tym miejscu, że dieta śródziemnomorska to jedna z najzdrowszych diet. Dzięki niej możemy m.in. zapobiegać rozwojowi schorzeń cywilizacyjnych. Dieta DASH jest bogata w witaminy, składniki mineralne, naturalne antyoksydanty, a także inne, niezbędne składniki odżywcze, których odpowiednia podaż pozwala poprawić zdrowie serca i układu krążenia.

Dieta DASH – najzdrowsza dieta dla serca i układu krążenia

Dieta DASH to jedna z tzw. diet zdrowia i długowieczności. Choć powstała z myślą o osobach cierpiących z powodu chorób układu krążenia, to może ją stosować każdy z nas, bez obaw o pogorszenie się stanu zdrowia. Dieta DASH pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, odżywia organizm i usprawnia jego funkcjonowanie.

Założenia diety DASH powstały z myślą o pacjentach z nadciśnieniem tętniczym – stosowanie zdrowej diety oraz aktywność fizyczna to elementy niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia tętniczego. Warto wiedzieć, że nieznacznie podwyższone ciśnienie tętnicze krwi nie wymaga stosowania farmaceutyków – odpowiednia modyfikacja trybu życia, która uwzględnia aktywność fizyczną i zmianę nawyków żywieniowych, pozwala obniżyć ciśnienie tętnicze krwi oraz zmniejszyć ryzyko rozwoju związanych z nim chorób. Dietę DASH mogą także stosować osoby z prawidłowym ciśnieniem krwi w celach profilaktycznych. Jadłospis diety DASH jest bogaty m.in. w świeże warzywa i owoce (w proporcjach: 3/4 – warzywa i 1/4 – owoce), zboża z pełnego przemiału, ryby i owoce morza, chude mięso, oraz nasiona roślin strączkowych, więc dostarcza odpowiednią ilość podstawowych składników odżywczych.

Produkty zakazane w diecie DASH

Zgodnie z zasadami diety DASH istotne jest ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych, węglowodanów prostych i sodu, a także unikanie smażenia. Osoby stosujące dietę DASH powinny zrezygnować z picia alkoholu i palenia papierosów, co jest znaczące dla funkcjonowania m.in. układu krwiotwórczego.

Dieta DASH zakłada rezygnację ze spożycia produktów, które są powszechnie uważane za niezdrowe. Stosując dietę DASH, trzeba wyeliminować z jadłospisu m.in. tłuste mięsa, wędliny i produkty garmażeryjne, produkty wędzone, pełnotłusty nabiał, słodycze, fast foody. Trzeba także zrezygnować ze spożywania słodzonych napojów oraz używek. W tych produktach nie znajdują się cenne dla zdrowia składniki odżywcze. Warto wiedzieć, że bogata w produkty wysoko przetworzone dieta wysokotłuszczowa znacząco zwiększa ryzyko rozwoju chorób serca i układu krążenia. Co więcej, powoduje nadwagę, cukrzycę typu 2 i inne choroby dietozależne.

Produkty dozwolone w dieta DASH

Dieta DASH jest źródłem witamin, składników mineralnych, białka, zdrowych węglowodanów złożonych, a także zdrowych tłuszczów. Menu w diecie DASH jest tak skonstruowane, by dostarczać także błonnik pokarmowy, który odgrywa istotną rolę nie tylko w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, ale także nowotworów układu pokarmowego. Dieta DASH zakłada ograniczenie spożycia soli, którą zastępują w przygotowywanych potrawach naturalne przyprawy oraz świeże i suszone zioła.

Podstawę diety DASH stanowią produkty wyróżnione w Piramidzie Zdrowego Żywienia. Jadłospis diety DASH uwzględnia m.in.:

świeże warzywa i owoce,

pełnoziarniste produkty zbożowe,

chude mięso,

ryby i owoce morza,

nabiał o obniżonej zawartości tłuszczu,

nasiona roślin strączkowych,

orzechy, nasiona i pestki,

zdrowe tłuszcze roślinne m.in. oliwa z oliwek.

Dieta DASH zakłada także zwiększenie podaży wapnia, magnezu i potasu oraz regularne spożywanie posiłków i stosowanie odpowiednich technik przetwarzania żywności. Nie należy jeść pokarmów smażonych, duszonych i pieczonych z dużą ilością tłuszczu. Zalecane jest gotowanie w wodzie i na parze, krótkie grillowanie, a także pieczenie i duszenie bez tłuszczu. Co ważne – w przypadku spożycia warzyw, które są poddawane obróbce termicznej, warto wiedzieć, że tracą one cenne składniki odżywcze, co sprawia, że należy unikać ich długiego gotowania.

Dieta DASH pomaga zadbać o serce i układ krążenia, ale to nie wszystko... „skutkiem ubocznym” diety DASH jest redukcja masy ciała i poprawa ogólnego stanu zdrowia.

Podczas stosowania diety DASH zalecane jest zwiększenie poziomu aktywności fizycznej. Co ważne – należy dopasować zakres aktywności fizycznej do indywidualnego stanu zdrowia i wydolności organizmu.

Działanie diety DASH na organizm opiera się m.in. na poprawie zaburzeń lipidowych, obniżeniu ciśnienia rozkurczowego krwi i ciśnienia skurczowego krwi, a także redukcji masy ciała i dostarczaniu do organizmu aktywnych związków, które mają pozytywny wpływ na serce i układ krążenia. Stosowanie diety DASH zalecane jest w celach leczniczych i profilaktycznych. W celach leczniczych dietę DASH powinny stosować osoby cierpiące m.in. na nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, miażdżycę, cukrzycę, insulinooporność, a także otyłość.

Dieta DASH zalecana jest dla osób w średnim i podeszłym wieku jako niezbędny element profilaktyki chorób serca i układu krążenia.

