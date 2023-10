Darmowe diety od NFZ. Jest nowy plan żywieniowy dla kobiet

Z diet Narodowego Funduszu Zdrowia korzysta już 780 tys. osób. Diety od NFZ są dostępne dla wszystkich chętnych na portalu diety.nfz.gov.pl – w sumie to 11 różnych planów żywieniowych opartych na diecie DASH (dieta lecznicza, która polecana jest przez dietetyków i kardiologów osobom cierpiącym na nadciśnienie tętnicze). Teraz w ofercie bezpłatnych planów żywieniowych pojawiły się nowości.

Dieta od NFZ – nowe plany żywieniowe

– Stale rozwijamy nasz portal diety.nfz.gov.pl. Pojawiają się w nim nowe i praktyczne funkcjonalności. Poszerzamy również ofertę planów żywieniowych i bazę przepisów w już dostępnych jadłospisach. To, co wyróżnia Diety NFZ, to przepisy przygotowane specjalnie dla osób z konkretnymi problemami zdrowotnymi, np. z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, czy chorych na otyłość – podkreśla cytowany w komunikacie Funduszu Filip Nowak, prezes NFZ.

Niedawno w portalu pojawiło się więcej przepisów wlanie DASH Cukrzyca, ale też pojawił się zupełnie nowy plan żywieniowy – DASH PCOS. Plan DASH PCOS powstał z myślą o kobietach ze zdiagnozowanym zespołem policystycznych jajników. Jak podkreślają eksperci NFZ, w tej chorobie odpowiednia dieta może wspomóc leczenie i zmniejszyć ryzyko powikłań. Dieta DASH PCOS w połączeniu z aktywnością fizyczną jest wsparciem w leczeniu zespołu policystycznych jajników. Głównym założeniem tej diety jest zadbanie o zaopatrzenie organizmu w składniki odżywcze o działaniu przeciwzapalnym i niskim indeksie glikemicznym.

Jak skorzystać z bezpłatnych diet od NFZ?

Korzystanie z portalu NFZ nic nie kosztuje. Bez założenia konta można pobrać bezpłatny jadłospis na 3 dni, ale po zalogowaniu otrzymasz menu na 28 dni. Portal z dietami oferuje:

możliwość indywidualnego doboru planu żywieniowego do preferencji użytkownika,

plan żywieniowy dla całej rodziny,

listę zakupów do przepisów z planu żywieniowego,

ponad 8 tys. przepisów opracowanych przez dietetyków,

kilkadziesiąt filmów z poradami żywieniowymi i przepisami,

artykuły z poradami na temat zdrowego odżywiania,

e-booki z przepisami.

Jak podaje NFZ, największym zainteresowaniem cieszy się plan żywieniowy Nadwaga i Otyłość (33,4 proc. wszystkich planów). Drugim najczęściej wybieranym planem jest Classic (31,3 proc.). Użytkownicy także coraz częściej decydują się na rodzinny plan żywieniowy, dzięki któremu można przygotować zbilansowane posiłki dla całej rodziny.

