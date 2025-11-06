Kupujesz droższe jajka, bo myślisz, że są zdrowsze? Nauka mówi jasno, czy warto

Jajka są świetnym źródłem składników odżywczych i wartościowym elementem naszej diety. Przede wszystkim są bogate w białko, witaminy (szczególnie B12 i D), a także minerały, takie jak selen i żelazo. Dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, czy sposób chowu kur przekłada się na to, jak jajka wpływają na nasze zdrowie.

Czy warto kupować jajka ekologiczne?

Specjalista wytłumaczył, czy warto wydać trochę więcej pieniędzy na jaja z chowu ekologicznego lub wolnego wybiegu. W sprzedaży możemy znaleźć cztery rodzaje jajek, jeśli chodzi o formę chowu kur, z których są pozyskiwane. Są to „zerówki” – jajka z chowu ekologicznego, „jedynki” – z chowu na wolnym wybiegu, „dwójki” – z chowu ściółkowego oraz „trójki” – z chowu klatkowego. Najdroższe są jajka z chowu ekologicznego i wolnego wybiegu, czyli „zerówki” i „jedynki”.

W jednym z przeprowadzonych badań jego autorzy zauważyli, że jajka z chowu na wolnym wybiegu miały nieco wyższą zawartość tłuszczu w porównaniu do jajek z chowu klatkowego. Jednak różnica ta była bardzo mała, wręcz „kosmetyczna” – powiedział.

Jak tłumaczy dietetyk, mogła ona wynikać z tego, że kury na wolnym wybiegu odżywiały się paszą o stosunkowo wysokiej zawartości tłuszczu. W jednych jajkach było 8,1 grama tłuszczu, w drugich 7,9 grama. Eksperci nie zaobserwowali znaczących różnic w zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, a także w poziomie cholesterolu. To samo dotyczy też witaminy A.

Z kolei badanie przeprowadzone w Kanadzie pokazało, że jajka z wolnego wybiegu miały więcej białka, jednak o zaledwie 0,9 grama na 100 gramów produktu. Znacząco nie różnił się też skład aminokwasów w białku tych jaj.

Mówiąc innymi słowami, jakość białek obecna w obu typach jajek była taka sama – podsumował ekspert.

Zawartość najważniejszych składników pokarmowych jest bardzo podobna pomiędzy jajkami z chowu klatkowego i wolnego wybiegu. Jak zatem wygląda różnica w przypadku jaj pochodzących od kur z chowu ekologicznego a chowu konwencjonalnego?

Otóż w 2017 roku ukazała się publikacja naukowa przygotowana przez polskich naukowców z Lublina i Krakowa, w której badacze dowiedli, że nie ma istotnych różnic pomiędzy składem kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj – wyjaśnił ekspert.

Zawartość nasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych była bardzo podobna. Pewne różnice są, jeśli chodzi o białko, ale one też są niewielkie. W białku jaja ekologicznego zawartość białka wynosiła 13 g na 100 g produktu, a z hodowli konwencjonalnej – 11,8 g. Z kolei żółtko jaj z chowu ekologicznego zawierało nieco więcej potasu, cynku i miedzi. Żółtko jaja z hodowli konwencjonalnej miało więcej magnezu, żelaza i manganu. Z kolei wapnia było tyle samo. W przypadku tych pierwiastków różnice również jednak tez były minimalne.

Dlaczego lepiej kupować droższe jajka?

Z punktu widzenia zdrowia i diety jaja z różnych rodzajów chowu mają bardzo podobną wartość odżywczą. Dr Bartosz Kulczyński podsumował, że główne różnice dotyczą aspektów cenowych i etycznych. W tym drugim przypadku chodzi o dobrostan zwierząt. Kupienie droższych jajek to forma wsparcia dla bardziej humanitarnych praktyk hodowlanych. Kury z hodowli ekologicznej i wolnego wybiegu mają lepsze warunki życia – dostęp do przestrzeni, ściółki i możliwość wychodzenia na zewnątrz. Wyższa cena jest więc związana z wyższymi kosztami utrzymania kur w lepszych warunkach.

Czytaj też:

Uwielbiam to zdrowe smarowidło do kanapek! Trzy składniki, 10 minut i gotowe. Wypróbuj przepis!Czytaj też:

Te kruche ciasteczka robię szybko i bez wysiłku. Znikają, zanim zdążą ostygnąć!