To mleko pite po sześćdziesiątce działa lepiej niż krowie. Naukowcy nie mają wątpliwości

Mleko często gości na polskich stołach. To nieodłączny składnik różnego rodzaju posiłków – poczynając od owsianki, a na rozmaitych deserach kończąc. Polacy sięgają głównie po nabiał pochodzący od krowy. W diecie seniorów znacznie lepiej sprawdzi się jednak zupełnie inny produkt. O jego istnieniu wiele osób dawno zapomniało.

Jakie mleko powinni pić seniorzy?

Świetnym wyborem – zwłaszcza dla seniorów – jest mleko kozie. Eksperci polecają je między innymi ze względu na lepszą i łatwiejszą przyswajalność. Zawarte w nim makroskładniki są szybciej trawione przez organizm. Na korzyść tego produktu przemawia również profil kwasów tłuszczowych. Wspominają o tym badacze z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Stanisław Milewski i Ilona Kędzior. Swoje spostrzeżenia zawarli w artykule pod tytułem „Specyficzne cechy mleka koziego i jego właściwości prozdrowotne”:

Tłuszcz mleka koziego zawiera zdecydowanie większą, w porównaniu z mlekiem krowim, ilość krótko- oraz średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, w tym głównie kwasu kapronowego (ok. 6%) oraz kaprylowego i kaprynowego (ok. 15%). Kwasy te są łatwiej trawione przez ludzki organizm w przeciwieństwie do długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, których jest więcej w mleku krowim, zwłaszcza kwasu oleinowego – czytamy w cytowanym opracowaniu.

Eksperci zwrócili również uwagę na wysoką zawartość składników mineralnych i witamin w mleku kozim. Ich ilości są większe niż w nabiale pochodzącym od krowy. Mowa tu między innymi o takich związkach jak na przykład żelazo, cynk, miedź, mangan, tiamina, ryboflawina, kwas pantotenowy, niacyna, kalcyferol czy retinol. Wspomagają one proces mineralizacji kości, poprawiają widzenie, a także wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i nerwowego. Tym samym pośrednio zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy, osteoporozy czy demencji. To jedne z najczęściej występujących problemów zdrowotnych w grupie seniorów.

W mleku kozim zawartość selenu jest zbliżona do poziomu tego pierwiastka w mleku ludzkim, podobny jest również poziom peroksydazy glutationowej – selenozależnego enzymu antyoksydacyjnego. Wpływa to na zmniejszenie ryzyka zachorowań na nowotwory oraz chorobę wieńcową – podkreślają specjaliści w cytowanym artykule.

Mleko kozie jako element zbilansowanej diety

Mleko kozie jest polecane nie tylko seniorom, ale również dzieciom, alergikom czy rekonwalescentom, czyli osobom, które wracają do zdrowia po przebytej chorobie. Choć wyniki badań nad mlekiem kozim są bardzo obiecujące i wskazują na jego ogromny potencjał prozdrowotny to nie należy traktować tego nabiału jako leku, a jedynie wsparcie dla organizmu.

Trzeba rozsądnie podchodzić do wielu podawanych informacji, pamiętając, że podobnie jak w przypadku mleka krowiego, jakość oraz walory prozdrowotne mleka koziego zależą od wielu czynników, m.in. pory roku, prawidłowego zbilansowania dawki pokarmowej, stanu fizjologicznego czy kondycji zwierząt – podsumowują Stanisław Milewski i Ilona Kędzior.

